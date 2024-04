Jucătorul de la FCSB care i-a luat ochii lui Mihai Pintilii: ”Când are chef, e greu să îi iei mingea”

dacă înving în derby-ul cu Rapid, iar CFR Cluj și Universitatea Craiova nu își câștigă meciurile din etapa a 5-a a play-off-ului din SuperLiga.

Mihai Pintilii și-a ales jucătorul favorit de la FCSB

Lăudat în trecut pentru calitățile sale, Octavian Popescu a avut un sezon mai șters și și-a pierdut locul de titular la FCSB. Jucătorul de 21 de ani nu se mai află în grațiile patronului Gigi Becali, dar Mihai Pintilii crede că acesta este una dintre marile speranțe ale fotbalului românesc.

”Eu cred mult în Tavi Popescu. Am multe discuții cu el. Vorbim și înainte de antrenamente și după… vine el la mine: ‘Pinti, vreau să vorbesc cu tine’. Eu sunt deschis cu oricare. Sunt mulți. Mai sunt copii tineri talentați la FCSB, dar el mi se pare că are ceva deosebit. Te încântă. Când are chef, e greu să îi iei mingea”, a declarat Pintilii, pentru .

Fostul mijlocaș al ”roș-albaștrilor” nu este de acord cu Dumitru Dragomir, care la FANATIK SUPERLIGA a pus scăderea de formă a lui Octavian Popescu pe faptul că .

”Exclus. Atâta timp cât ai ceva deosebit, poți să te adaptezi oriunde. Mi se pare că nu are nicio legătură. La ei, la ce calități au, pot să se adapteze la orice poziție și să joace oriunde, pe orice post din față.

Coman a jucat și el și în stânga, și în dreapta, și atacant. Sunt perioade. Perioade în care oscilezi. Depinde numai de tine. Creierul. Ești puternic aici… (n.r. – arată spre cap)”, a afirmat Mihai Pintilii.

Tavi Popescu și-a luat mental coach

Gigi Becali și-a dorit ca Octavian Popescu să îi ia exemplul lui Florinel Coman. Se pare că dorința patronului se împlinește. La emisiunea ”Spotlight”, moderatul Alin Grigore a anunțat că Tavi și începe procesul de schimbare.

Vivi Răchită l-a sfătuit pe Tavi Popescu să îi calce pe urme lui Florinel Coman, acum că Gigi Becali vrea ca puștiul de 21 de ani să îi ia locul șeptarului, care va pleca de la FCSB la finalul sezonului.

Analistul FANATIK susține că fotbalul este mult mai greu acum și că nu mai merge să joace doar din talent. Răchită susține că Popescu ar trebuie să pună mai multă masă musculară, dacă vrea să evolueze la cel mai înalt nivel.