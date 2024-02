Jucătorul lui Dinamo care poate face diferența în lupta la retrogradare: „E peste nivelul echipei!”

După victoria surprinzătoare de pe terenul campioanei Farul, și începe să spere din ce în ce mai tare că va reuși minunea să se salveze de la retrogradare. Jocul echipei începe să se îmbunătățească de la o etapă la alta, iar unul dintre jucătorii care ies tot mai mult în evidență este

Dennis Politic, jucătorul care o poate ajuta pe Dinamo să se salveze de la retrogradare: „E peste media echipei!”

însă, din păcate pentru staff-ul tehnic al „câinilor, a fost nevoit să părăsească terenul în repriza secundă din cauza unei leziuni fibrilare. Deși la atacantul nu va putea fi folosit vineri, în meciul din deplasare cu CFR Cluj. Cel mai probabil, dacă totul decurge normal, va reveni pe gazon în etapa imediat următoare, pe teren propriu cu Hermannstadt.

„Un jucător care ție îți place și care a avut o prestație bună spre foarte bună duminică seara este Dennis Politic. A făcut RMN luni dimineața, are doar o mică leziune, în caz că nu va fi ok pentru deplasarea de la Cluj cu CFR, va juca sută la sută marți cu Hermannstadt. Dennis Politic, un jucător pe gustul dinamoviștilor…”, a deschis discuția moderatorul Cristi Coste cu Daniel Șendre, cunoscut suporter al „câinilor” și analist emisiune transmisă LIVE numai pe site-ul FANATIK.RO în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Dar, până să răspundă Șendre la acest subiect, în discuție a intervenit rapidistul Robert Niță: „Eu, în general, mă uit la meciurile lui Dinamo și nu am înțeles niciodată de ce nu a jucat mai mult. Are ceva care îl transformîă într-un jucător rar, un jucător care poate face diferența. Și cred că nu-i supăr pe suporterii dinamoviști dacă spun că Politic, din momentul în care a venit, este un pic peste nivelul lui Dinamo. El are nevoie de o echipă cum a avut duminică seara, ca să poată ieși în evidență.

Jucătorul ăsta nu putea ieși în evidență când tu te chinuiai cu toate echipele, indiferent de locul pe care-l ocupau în clasament. Iar pentru mine a fost o surpriză după primele meciuri cum de jucătorul ăsta a dispărut din primul «11». Cred că e un jucător care poate evolua la primele 6 echipe din SuperLiga”, l-a lăudat Niță pe atacantul rivalei.

„El nu a dispărut doar din primul «11», el a dispărut practic din joc. El a venit la Dinamo și a convins, ne-a arătat tuturor că este un jucător așa cum spuneai, peste media lui Dinamo. Undeva acolo sus, în media SuperLigii.

Dacă va continua evoluțiile bune, cred că e un jucător pe care chiar Edi Iordănescu îl poate lua în calcul pentru Euro. Mi-aș dori foarte mult să vedem Dinamo, într-o continuă criză în ultimii ani, oferind un jucător pentru națională.

Este genul de jucător care chiar atrage spectatorii la stadion, pentru că, așa cum spunea fostul său antrenor de la Bolton, este predispus la execuții spectaculoase. Dă din prima, încearcă o foarfecă, un vole, șutează la poartă atunci când te aștepți mai puțin, are o forță de pătrundere extraordinară… Este un câștig pentru Dinamo. Este și foarte tânăr, mă rog, are 23 de ani, deci loc de creștere senzațional”, este caracterizarea pe care Daniel Șendre i-a făcut-o lui Dennis Politic la FANATIK SUPERLIGA, emisiune ce poate fi urmărită în premieră pe canalul de YouTube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 17:30.

Daniel Șendre îl acuză pe Ovidiu Burcă de criza de formă a lui Dennis Politic: „O bilă neagră pe CV”

Antrenor al lui Dinamo în prima parte a campionatului, cu evoluții și rezultate dezastruoase pentru „câini”, Ovidiu Burcă a „reușit” să-l facă invizibil și pe Dennis Politic, omul de care se leagă acum speranțele pentru salvarea de la retrogradare. Iar Daniel Șendre susține că aceasta este o bilă neagră în CV-ul tehnicianului.

„Îmi pare rău să o spun, dar dacă tot vrem să spunem lucrurilor pe nume, Ovidiu Burcă inclusiv asta are pe CV ca o bilă neagră. Faptul că l-a pierdut pe acest jucător. El a jucat foarte bine, a fost decisiv de când a intrat pentru meciurile câștigate cu Botoșani și Voluntari, practic el le-a câștigat… Însă cumva, în meciul cu Farul, Burcă l-a scos atunci de pe teren, deși nu era accidentat, nu avea nicio problemă și făcea un meci bun. Din acel moment, Dennis Politic s-a stins pentru Dinamo.

Ei bine, Kopic a reușit să-i reaprindă lumina lui Politic, să-l facă din nou jucătorul care este acum. A reușit inclusiv să-l învie pe Abdallah, în care nu știu dacă mai credea cineva. Deci, tot meritul este al lui Kopic”, și-a încheiat Daniel Șendre analiza la FANATIK SUPERLIGA.

