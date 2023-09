Jucătorul scos din lot de Reghecampf a plecat de la Craiova. Cu cine a semnat. Exclusiv

FANATIK a aflat că jucător al Universității Cluj, acesta nu mai avea un viitor la Universitatea Craiova, unde picase în dizgrațiile antrenorului Laurențiu Reghecampf.

Jucătorul scos din lot de Reghecampf a plecat de la Craiova

George Cîmpanu, jucătorul scos , este noul fotbalist al celor de la Universitatea Cluj. În actualul sezon, Cîmpanu a jucat un total de patru meciuri pentru Universitatea Craiova, însă nu a marcat vreun gol și nu a oferit nicio pasă decisivă.

Oltenii îl transferau pe George Cîmpanu în 2020 de la FC Botoșani, plătind nu mai puțin de 500.000 de euro moldovenilor, iar tânărul fotbalist era o promisiune, de la care fanii se așteptau să confirme.

Totuși, lucrurile nu au mers în direcția ascendentă, iar George Cîmpanu a reușit să marcheze doar 12 goluri și a oferit 7 pase decisive într-un total 110 meciuri, în toate competițiile, pentru Universitatea Craiova.

Universitatea Cluj a mai realizat un alt transfer, și anume a reușit să îl ia pe Andrei Peteleu de la rivala CFR Cluj, FANATIK.

22 de ani are George Cîmpanu

Eugen Neagoe a reușit să-i redea încrederea lui Cîmpanu

În sezonul precedent, , care a avut o succesiune de meciuri bune și părea că se apropie de așteptările pe care fanii le aveau de la el.

Acesta a vorbit despre cât de încântat este de felul în care revenise și că la acel moment privea lucrurile pozitiv în privința viitorului său la echipă: „Sunt foarte concentrat la ce am de făcut şi dau totul din mine la antrenamente, ambiţia m‑a caracterizat întotdeauna. Mă bucur să văd că dă roade şi sper să continuăm cu toţii prestaţiile bune.

Mister (N.r.-Eugen Neagoe) este în general un antrenor care ne dă foarte multă încredere. Cred că acesta este şi lucrul cel mai important cu care am rămas de la dumnealui: când mă bagă pe teren, îmi spune să mă concentrez doar la ce am de făcut, pentru că el are 100% încredere în mine şi în calităţile mele”.

„Da, e clar că acest moment a fost unul de transformare pentru mine. De când mi s‑a născut primul copil simt cum mi s‑au schimbat aproape în totalitate gândurile şi priorităţile şi cred că asta mă ajută să fiu şi mai concentrat pe profesia mea”, spunea Cîmpanu în luna mai.

800.000 de euro este cota de piață a lui George Cîmpanu, conform transfermarkt.com