O nouă „trădare” în SuperLiga! Fostul jucător al lui CFR Cluj a semnat cu marea rivală. Exclusiv

Andrei Peteleu și-a găsit echipă după despărțirea de CFR Cluj. Polivalentul fundaș lateral se întorsese în iarnă în Gruia, acolo unde n-a rezistat decât jumătate de an. Peteleu și-a găsit echipă

Andrei Peteleu a „trădat-o” pe CFR Cluj! Cu ce rivală a semnat

FANATIK a aflat în exclusivitate că fundașul în vârstă de 31 de ani a semnat cu Universitatea Cluj, marea rivală a lui CFR Cluj. Andrei Peteleu era un jucător cu ștate vechi la echipa antrenată de Andrea Mandorlini.

ADVERTISEMENT

Apărătorul, care poate juca atât pe drepta cât și pe stânga, a evoluat în două perioade diferite în Gruia, în 2016-2020 și din ianuarie 2023 până în vară, .

Cotat de transfermarkt.com la 250.000 de euro, Andrei Peteleu a strâns un total de 73 de meciuri pentru CFR Cluj, reușind să înscrie un gol și o pasă decisivă. Fundașul a ajuns la echipa lui Ioan Ovidiu Sabău din postura de jucător liber de contract.

ADVERTISEMENT

Andrei Peteleu nu este singurul fotbalist din lotul lui U Cluj care semnează cu „șepcile roșii” după despărțirea de CFR Cluj. A făcut-o chiar căpitanul Alexandru Chipciu, care joacă din iunie 2022 pe Cluj Arena.

Universitatea Cluj a fost una dintre cele mai active echipe din SuperLiga în această perioadă de mercato. Înainte ca Peteleu să ajungă sub comanda lui Sabău, site-ul nostru a

ADVERTISEMENT

Planuri mari la începutul anului cu CFR: „Mi-aș dori o convocare la națională”

Andrei Peteleu nu anticipa o despărțire atât de rapidă de CFR Cluj. La începutul anului, când s-a întors în Gruia

„Aici (n.r. – la CFR Cluj) găsești o mentalitate deosebită și acest lucru face ca an de an CFR să fie favorită. M-am maturizat, am avut parte de experiențe noi, am întâlnit oameni noi de la care am învățat lucruri bune sau mai puțin bune.

Discuțiile pe care le-am avut cu cei din staff și faptul că am avut niște probleme personale. Probabil și acest aspect m-a influențat mult să-mi doresc să revin.

ADVERTISEMENT

Obiectivul meu personal este să ajut echipa cât mai mult, să luăm titlul cu numărul nouă și dacă se poate mi-aș dori o convocare la națională. Fie ea într-un amical sau meci oficial”, a spus Andrei Peteleu, în ianuarie 2023, când a revenit în Gruia.