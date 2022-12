Jurnaliştii argentinieni de la Mondial îşi aduc aminte de “Generaţia de Aur”: “Ne e dor de România, chiar dacă a fost dureros!”. Hagi, ridicat în slăvi! Video exclusiv

Argentina este una dintre principalele favorite la câştigarea trofeului. “Pumele” au venit în Qatar alături , iar Leo Messi şi Cristiano Ronaldo sunt vedetele incontestabile ale acestei ediţii a Campionatului Mondial.

Jurnaliştii argentinieni de la Mondial îşi aduc aminte de “Generaţia de Aur”

“Pumele” au început dezastruos turneul, cu o înfrângere în faţa , dar au câştigat grupa graţie victoriilor cu Mexic şi Polonia, ambele obţinute cu 2-0. Sâmbătă, de la ora 21:00, Argentina are drumul deschis spre sferturi în optimea cu Australia, cea mai dezechilibrată.

FANATIK a stat de vorbă cu doi jurnalişti argentinieni prezenţi la turneul final, Federico Emilio Jelic, de la Radio Mitre Cordoba şi Sebastian Rogerio, La Voce International. Ne-au asigurat că nimeni nu a uitat de meciurile cu România din anii 90, în special înfrângerea de la turneul american.

“În Statele Unite a fost foarte dureros pentru noi pentru că nu l-am avut pe Maradona, din cauza dopingului”

Federico Jelic a enumerat aproape o echipă a României, ştiind marcatorii noştri în meciurile din 1990 şi 1994. Spune că e greu de înţeles cum o echipă atât de talentată s-a pierdut şi lipseşte de 24 de ani de pe cea mai mare scenă:

“Ştiu meciurile cu România. În 1990 a fost 1-1, Balint a marcat pentru voi. În Statele Unite a fost foarte dureros pentru noi pentru că nu l-am avut pe Maradona, din cauza dopingului.

“Ne e dor de România. Nu înţeleg de ce România a pierdut de atât de multe ori”

Două goluri Dumitrescu, Gică Hagi, dar aţi avut o echipă foarte bună. Îmi aduc aminte de Bogdan Stelea, Marius Lăcătuş, Gică Hagi, Ilie Dumitrescu, Gică Popescu, Balint, la Cobra: Adrian Ilie, Prunea portar foarte bun, meci incredibil cu Argentina.

Ne e dor de România. Nu înţeleg de ce România a pierdut de atât de multe ori, nu aţi mai fost din 1998. Vă aşteptăm la celelalte Cupe Mondiale”, a spus Jelic.

VEZI VIDEO INTERVIUL CU FEDERICO JELIC:

“În Argentina spunem că Gheorghe Hagi a fost «Maradona din Carpaţi»”

De cealaltă parte, Sebastian Rogerio l-a ridicat în slăvi pe Gică Hagi, spunând despre “Rege” că este unul dintre cei mai buni jucători pe care i-a văzut:

“Toată lumea îşi aduce aminte de meciul cu România: Gică Hagi, ce echipă aţi avut. În Argentina spunem că Gheorghe Hagi a fost “Maradona din Carpaţi”. Hagi a fost unul dintre cei mai buni jucători pe care i-am văzut în viaţa mea. România este o amintire frumoasă pentru Argentina, mai puţin înfrângerea din 1994″.

VEZI VIDEO INTERVIUL CU SEBASTIAN ROGERIO:

“Cu Arabia Saudită au învăţat să fie umili. Credeau că vor fi campioni mondiali de la primul meci”

Cei doi jurnalişti au fost chestionaţi şi despre traiectoria Argentinei la acest turneu final, început cu o înfrângere, dar echipa este acum pe un culoar foarte bun în lupta pentru trofeu:

“Argentina are o traiectorie bună, cu un început mai slab, dar cu o evoluţie din ce în ce mai bună. Cu Arabia Saudită au învăţat să fie umili. Credeau că vor fi campioni mondiali de la primul meci. Trebuie să fie liniştiţi şi acest pumn încasat a schimbat mentalul.

Argentina a învăţat o lecţie: nu trebuie să subestimeze niciun adversar. Au câştigat cu Mexic, au avut cel mai bun meci cu Polonia. Dar au avut nevoie de această lovitură să se trezească şi să nu mai subestimeze niciodată alţi adversari.

“Nu trebuie să ne credem superiori”

Cu Australia, da, suntem favoriţi, dar ne-am învăţat lecţia cu arabii (n.r. Arabia Saudită). Trebuie să jucăm la fel ca şi cu Polonia. Nu trebuie să ne credem superiori. Arabia Saudită ne-a surprins.

Australia a câştigat două meciuri, sunt o echipă puternică. Nu au atât de mulţi jucători care evoluează în ligile importante, dar Argentina a învăţat o lecţie, după cum repet”, a spus Federico Jelic.

“Avem foarte mulţi jucători buni, are un antrenor foarte bun şi îl are pe cel mai bun jucător din ultimii 20 de ani: Leo Messi”

Sebastian Rogerio este de părere că “pumele” şi-au găsit ritmul la acest turneu final şi arată din ce în ce mai bine. Jurnalistul a enumerat şi atuurile Argentinei în lupta pentru titlul mondial:

“Argentina îşi găseşte ritmul la această Cupă Mondială. Am pierdut cu Arabia Saudită, dar după aia a început să arate din ce în ce mai bine. Avem foarte mulţi jucători buni, are un antrenor foarte bun şi îl are pe cel mai bun jucător din ultimii 20 de ani: Leo Messi”.

Leo Messi este, probabil, la ultimul Campionat Mondial din carieră. Sebastian Rogerio şi Federico Jelic susţin că toată Argentina vrea să îl vadă pe Leo Messi ridicând trofeul, iar de această dată are şi o echipă alături, care să îl ajute:

“Leo Messi are 35 de ani şi are nevoie de o echipă. Când Messi nu livrează, trebuie să o facă echipa. Poate ne aşteptăm mereu ca Messi să câştige singur. Să ia mingea, să marcheze, dar nu este o mentalitate bună. Pentru că Messi poate avea o zi proastă.

“Toată lumea vrea să îl vadă pe Messi ridicând Cupa Mondială, la fel ca şi Maradona în 1986”

De exemplu, în faţa lui Messi pui mai mulţi fundaşi. Deci, toţi adversarii îşi schimbă tactica în momentul în care joacă împotriva Argentinei. În această echipă, cel mai important este atunci când Messi este puţin jos, să apară alţi jucători: Di Maria, Lautaro Martinez, Enzo Fernandez. Să nu depindem de Messi. Acum avem o echipă. Iar când Messi nu joacă bine, există alţii care pot aduce victoria”, Federico Jelic.

“Cred că, în Argentina, toată lumea vrea să îl vadă pe Messi ridicând Cupa Mondială, la fel ca şi Maradona în 1986. Dar, Messi este un jucător care bucură întreaga lume. Vedem în Qatar foarte mulţi oameni de alte naţionalităţi care cântă şi îl încurajează pe Messi. Toţi vor să îl vadă fericit şi oamenii aşteaptă cele mai bune performanţe de la Messi. El are un vis de îndeplinit la acest turneu final”, Sebastian Rogerio.

Argentina joacă în a doua optime de finală de la Campionatul Mondial din Qatar împotriva Australiei, sâmbătă, de la ora 22:00. “Pumele” ar putea întâlni în sferturile de finală Ţările de Jos, iar traseul spre finală include şi un eventual şoc în semifinale cu marea rivală din America de Sud, Brazilia.

“Argentina a jucat pe teren propriu împotriva Poloniei. La noi în ţară este o criză continuă: financiară, economică. Aşa că, a fost o mare surpriză să vedem atât de mulţi oameni să vină de atât de departe, în cealaltă parte a lumii. Ei vin să îl vadă pe Messi, să vadă Argentina. Nu am mai câştigat din 1986 Cupa Mondială, deci toţi cred că acesta este anul în care vom câştiga”, Sebastian Rogerio