Kopic s-a enervat în conferință: ”Rotariu? V-am spus că nu e interesat să semneze cu Dinamo”. Ce zice de transferuri

Atacantul nu a dat randamentul scontat la FCSB, iar Gigi Becali a decis să se despartă de el. Patronul ”roș-albaștrilor” a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că trecerea jucătorului în tabăra ”câinilor”.

Întrebările despre Dorin Rotariu la Dinamo l-au deranjat pe Zeljko Kopic

Subiectul unui posibile reveniri a lui Dorin Rotariu la Dinamo a ținut capul de afiș și în prima conferință de presă susținută de Zeljko Kopic în 2024. Tehnicianul croat s-a enervat când a fost întrebat de atacantul de la FCSB și a mărturisit că acesta a refuzat transferul.

”Rotariu? V-am spus că nu e interesat să semneze! Întrebați-l pe el. Referitor la Rotariu și Djokovic, le respect valoarea, dar au anunțat că nu vor să vină la Dinamo. Probabil sunt jucători care au oferte și nu sunt interesați să semneze cu Dinamo. Nu știu care este motivul.

Mai sunt și alți jucători cu care vorbim și care vor să mai aștepte, iar asta pot să înțeleg. Cred că avem nevoie de cinci jucători să îmbunătățim echipa. Este un proces normal, ca să aducem sânge proaspăt, energie, calitate. Asta ar fi soluția ideală, dar momentan nu este realist că vom face asta. Pot să le transmit fanilor că vom da totul ca Dinamo să fie mai bună.

Am fost alături de familie de sărbători. Nu am fost nicăieri. Am analizat echipa, oponenții, sunt nou în acest campionat și respect celelalte echipe și antrenorii. Acum, cel mai important lucru pentru mine este Dinamo”, a declarat Kopic.

Ce ținte are Kopic în această iarnă

După ce , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, tehnicianul croat a mărturisit că obiectivul acestei perioade de mercato este aducerea a 4-6 jucători.

”O să facem transferuri, vom fi mai buni. Sunt câțiva jucători croați pe listă, dar deocamdată sunt zvonuri. De exemplu, Steliano Filip este un jucător bun, l-am avut la Hajduk Split, dar pe acest post îi avem pe Amzăr și Bordușanu.

Sunt mulți jucători interesanți, trebuie să am grijă de partea mentală a echipei. Croații sunt destul de scumpi. Eu vreau doar să semnăm jucătorii de care avem nevoie. Suntem în discuții cu câțiva jucători, lucrez în fiecare zi la acest capitol.

Targetul nostru este să semnăm între 4 și 6 jucători. Acești jucători trebuie să fie de calitate, să îmbunătățim jocul. Trebuie să creăm concurență pe fiecare post în echipa noastră. Suntem aproape de unii jucători, dar fereastra de transferuri este abia la început”, a spus Zeljko Kopic.