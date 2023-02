L-a scos Krasniqi pe Ciprian Deac din echipa CFR-ului? „Când intră, face diferența”. Ce se întâmplă cu golgeterul Debeljuh. Video exclusiv

CFR Cluj a pierdut cu 0-1 meciul împotriva celor de la FCSB şi cursa pentru titlu în SuperLiga se încinge. Pentru al treilea meci la rând, i-a luat locul în echipă lui Ciprian Deac, care a început din nou pe bancă.

L-a scos Krasniqi pe Ciprian Deac din echipa CFR-ului? „Când intră, face diferența”

Cristi Balaj, preşedintele celor de la CFR Cluj, a declarat la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că Deac tocmai a revenit după o accidentare, iar în momentul în care intră în teren, face diferenţa:

“Deac intră foarte bine. În prima etapă nu a jucat la Viitorul, a avut o leziune fibrilară. Având în vedere că echipa a câştigat la Viitorul şi, ulterior, la Voluntari, este foarte greu să schimbi. Când anumiţi jucători dau randament, este greu.

Ce am remarcat este că Deac şi la meciul de la Voluntari şi la meciuri de ieri (n.r. cu FCSB), când intră, face diferenţa. Adică, a avut o prestaţie foarte bună.

“La vârsta lui, se adaptează foarte uşor la poziţia la care joacă”

A dat un randament bun aseară. Mi-a plăcut. La vârsta lui, se adaptează foarte uşor la poziţia la care joacă. La meciul cu Farul am ajuns la poartă, la meciul de la Voluntari din deplasare, a fost greu să avem multe oportunităţi pentru că ei s-au apărat incredibil. Nu au lăsat nicio breşă.

Cu Rapid au luat gol în primul minut şi era normal să se deschidă. Aseară, faptul că Târnovanu este unul dintre remarcaţii celor de la FCSB înseamnă că am avut finalizare, păcat că nu am marcat”, a explicat Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

Ce se întâmplă cu Debeljuh: “Noi i-am făcut o ofertă, el a avut nişte cerinţe”

Preşedintele celor de la CFR Cluj a declarat că situaţia lui nu este încă rezolvată, atacantul având cerinţe mai mari decât oferta de prelungire pusă pe masă de campioana României:

“Debeljuh este sub contract cu noi până în vară. Noi i-am făcut o ofertă, el a avut nişte cerinţe. Am avut multe alte priorităţi în acest moment şi nu i s-a trimis documentul. Patronul a fost mai mult plecat, nu am dezvoltat acest subiect, dar o să vedem în ce măsură putem să satisfacem pretenţiile lui.

Nu sunt mult diferite faţă de ceea ce am rezolvat noi, îmi doresc să rezolvăm, dar încă nu am trimis. Având în vedere că avem şi licenţierea, că am redus mult nivelul salarial, cheltuielile, bugetul, încercăm să creăm un club profitabil, dar acum trebuie să diminuă pierderile.

Pierderea a fost redusă simţitor, dar trebuie să începem să avem profit. În acest context au fost făcute şi transferurile, cu jucători tineri în plan ofensiv şi mă bucur că Yeboah, Birligea încep să crească. Avem încredere şi în Krasniqi”, a declarat Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.