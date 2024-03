La finalul etapei 29, FCSB se afla la 12 puncte de locul 2 ocupat de Rapid și la 14 puncte de a 3-a poziție, CFR Cluj. Înaintea ultimei runde din sezonul regular, Gigi Becali a eliminat o contracandidată din cursa pentru titlu și speră să facă același lucru și după derby-ul cu Rapid.

„La revedere, 14 puncte! 7 la înjumătățire sunt cât roata carului” Gigi Becali a mai scos o contracandidată din calcule

Gigi Becali nu o mai vede pe CFR Cluj ca pe o contracandidată la titlu. După ce s-au depărtat la 14 puncte în sezonul regular, chiar dacă se înjumătățesc punctele în play-off, finanțatorul de la FCSB, care , nu le mai dă nicio șansă ardelenilor.

meciul cu Rapid de pe Arena Națională. Patronul liderului din SuperLiga se gândește la un rezultat pozitiv făcut de FCSB și crede că titlul se poate decide după acest derby. Astfel, Gigi Becali crede că încă o contracandidată va fi eliminată din cursa pentru marele trofeu.

“Săptămâna asta așa ar fi normal, să se decidă lucrurile. Știi cine a venit? Nea Mitică. Știi de ce a venit, îți dai seama. Vrea să îmi zică de vreo afacere ceva. Ce să îți mai zic de CFR. Nu mai e niciun pericol. Sunt 14 puncte, la revedere! Ce să mai facă? Mi-a adus aminte Nea Mitică, mai sunt doar 7. Alea 7 sunt cât roata carului”, a spus Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Motivul pentru care Gigi Becali nu mai este în relații bune cu Dan Șucu

. Patronul celor de la FCSB susține că prietenia cu finanțatorul celor de la Rapid s-a răcit după ce șeful Mobexpert a preluat formația din Giulești.

Astfel, Gigi Becali a dezvăluit că nu poate să fie prieten cu cineva care finanțează o contracandidată sau care deține o echipă rivală. În acest context, latifundiarul din Pipera a dat ca exemplu Rapid și Dinamo, principalele rivale de tradiție.

“Cu Şucu eram prieten. Dar hai să îţi spun un lucru. Eram prieten înainte să vină la Rapid. Nu poţi să fii prieten cu patronii de la Rapid şi de la Dinamo. Oricât ar fi Dinamo de jos, aia este rivalitate, duşmănie.

Cu Dinamo şi Rapid nu poţi să fii prieten. Cu Craiova n-avem noi rivalitate, suntem prieteni şi cu patronii şi cu toată lumea. Nu e problemă. Dar cu Dinamo şi Rapid… Aşa mi-a zis galeria când am venit, la început: «Pe noi nu ne interesează campionatul, ne interesează să îi batem pe Dinamo şi pe Rapid!». Auzi, ce nebuni! Şi primul an am luat campionatul.

I-am şi bătut, am luat şi campionatul. Apoi am spus că o să îi desfiinţez. Dar mă refeream că îi bat la fotbal. Nu m-am gândit că o să le fac chiar aşa. I-am băgat şi pe Rapid în faliment, în Divizia C şi pe Dinamo în Divizia B. I-am destabilizat definitiv. I-am spulberat”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali, discurs interesant despre campionat la FANATIK SUPERLIGA