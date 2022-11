Leo Messi și colegii săi, petrecere prelungită după Argentina – Mexic 2-0. Imagini pentru istorie din vestiarul „pumelor”. Video

și a obținut prima victorie de la Cupa Mondială din Qatar. La finalul partidei de pe Lusail Iconic Stadium, în vestiar, jucătorii argentinieni au sărbătorit cântând și dansând.

Jucătorii Argentinei, petrecere maraton în vestiar după victoria cu Mexic

din Qatar împotriva Mexicului la numărul de prezențe pentru Argentina la un campionat mondial. La fel ca fostul legendar fotbalist al „pumelor”, Lionel Messi a înscris 8 goluri tot după 21 de meciuri pentru Argentina.

La finalul partidei, elevii lui Lionel Scaloni și-au manifestat entuziasmul victoriei și au dansat și au cântat pe ritmuri din America de Sud. În ultima partidă din grupa C a Campionatului Mondial din Qatar, Argentina întâlnește Polonia, miercuri, 30 noiembrie, ora 21:00.

Emiliano Martinez, portarul „pumelor”, a fost unul dintre cele mai sonore nume în sărbătoarea declanșată de jucătorii sud-americani. Fotbalistul lui Aston Villa a dansat pe masa din centrul vestiarului.

Imagini fabuloase cu Lionel Messi după Argentina – Mexic 2-0

Lionel Messi a trecut peste debutul dificil la Cupa Mondială din Qatar. Deși starul argentinian reușea să înscrie, sud-americanii pierdeau cu Arabia Saudită în ceea ce însemna prima mare surpriză a turneului final din acest an.

Superstarul lui PSG, care este principalul pilon din naționala Argentinei, a fost surprins cântând alături de coechipierii din naționala lui Lionel Scaloni. Petrecea „pumelor” a durat mai bine de o oră.

La finalul meciului cu Mexic, Lionel Messi a tras concluziile și a mărturisit că următoarele meciuri ale Argentinei vor fi adevărate finale.

Lionel Messi, semnal de alarmă după Argentina – Mexic 2-0: „Avem doar finale de jucat”

„Primul meci ne-a costat mult. E normal, pentru că au existat mulți factori, au fost mulți băieți care au jucat prima Cupă Mondială, programul… Nu sunt scuze, dar nu am ieșit pe teren așa cum ar fi trebuit.

Chiar și așa, au fost două goluri izolate care ne-au făcut să pierdem acel meci. Azi trebuia să câștigăm pentru a ne ne bloca. A fost un meci foarte greu, pentru că Mexic joacă bine, are un antrenor grozav și e o echipă pricepută cu mingea.

Am jucat așa cum a trebuit să jucăm în prima repriză, cu multă intensitate. Și în repriza secundă, când ne-am liniștit, am redevenit ceea ce suntem cu adevărat. Știam că azi trebuie să câștigăm și am făcut-o.

Cupa Mondială a început azi pentru noi. Dar nu putem coborî brațele acum. Avem doar finale de jucat și nu putem greși. Știam că fanii ne vor susține. Le-am produs multe bucurii, suntem de o vreme împreună în această echipă și suntem uniți, am făcut multe lucruri frumoase”, au fost cuvintele lui Lionel Messi, la finalul partidei cu Mexic.