Lionel Scaloni a plâns de bucurie în brațele lui Leo Messi după calificarea în finală: ”Este un vis”. Video

”Pumele” au obținut o și visează cu ochi deschiși la câștigarea pentru a treia oară în istorie a marelui trofeu.

Îmbrățișat de Leo Messi, Lionel Scaloni a început să plângă

Imediat după ultimul fluier al arbitrului Daniele Orsato, care a consfințit calificarea meritată a Argentinei în finala Cupei Mondiale, Lionel Scaloni a pătruns pe teren și a mers să-l îmbrățișeze pe Leo Messi, moment în care lacrimile i-au apărut pe obraji și a plâns precum un copil.

ADVERTISEMENT

Lionel Messi and Lionel Scaloni hugging after Argentina's win. — Sammy DJ (@Adomako11593387)

Selecționerul Argentinei a trecut peste momentul emoționant și la conferința de presă ce a urmat victoriei în fața Croației a recunoscut cu fair-play că diferența de scor este mult prea mare față de ce s-a întâmplat pe teren.

”Am meritat să câștigăm, dar nu cu această diferență de scor. Rezultatul nu reflectă o superioritate atât de mare pentru noi. Croații au gestionat foarte bine jocul cu mingea în prima repriză. Apoi noi am înțeles jocul, ce trebuie să facem și a fost un meci deschis după acel penalty.

ADVERTISEMENT

Am făcut jocuri mai bune decât cel din această seară, fără îndoială. Dar o semifinală de Cupă Mondială schimbă toate datele problemei, importanța evenimentului. În plus, nu e ușor să joci împotriva Croației. Astăzi am fost mai buni decât vicecampioana mondială. E o mândrie să mă aflu aici”, a declarat Scaloni.

Scaloni nu are preferințe pentru finală

Tehnicianul argentinian a mărturisit că nu are o preferință în ceea ce privește adversarul din finală și tot ce își dorește este ca jucătorii săi să se refacă după această semifinală. El a reiterat faptul că Messi, care la această Cupă Mondială, este cel mai mare fotbalist din toate timpurile.

ADVERTISEMENT

”Sărbătorim pentru că am ajuns în finală, dar știm că mai avem un pas. Trebuie să ne gândim la ce urmează. Este un vis pentru orice argentinian. Toată lumea ar reacționa așa cum am reacționat eu (n.r. – a fost cuprins de emoții la finalul partidei). Staff-ul tehnic trăiește totul alături de jucători, suferă și se bucură cu ei.

Jucătorii au fost extraordinari, fanii din tribune de asemenea. Totul a mers mână în mână astăzi! Toată lumea trage în aceeași direcție. Argentina este acum pe piedestalul fotbalului! Ne bucurăm și vom vedea ce va fi duminică.

ADVERTISEMENT

Pe cine prefer în finală? Niciodată n-am fost atent la rivale. Cine va fi, va fi. Niciun meci nu seamănă cu altul. Trebuie să ne regenerăm și să obținem acel echilibru de care avem nevoie. Recunosc, scorul din această seară este neașteptat pentru mine.

ADVERTISEMENT

Fără îndoială, Messi este cel mai bun din istorie. Am mai spus-o. Am folosit 23 de jucători și pentru mine asta e foarte important, fiecare dintre ei a meritat”, a încheiat Scaloni.