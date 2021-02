Campionatul României a luat-o pur și simplu la galop. Meciurile se derulează aproape zilnic, într-un ritm care nu a mai existat în istoria competiției din țara noastră, deși vremea a fost capricioasă iar multe terenuri au oferit condiții foarte proaste pentru joc. Ceva firesc în momnentul în care îți asumi premiera de a relua Liga 1 în luna ianuarie.

Programul etapei a 22-a din Liga 1

Vineri, 5 februarie

LIVE Sepsi Sf. Gheorghe – Politehnica Iași 2-1 (Fulop 17, Safranko 18 / Vega 2)

Min. 18 / GOOOL Sepsi! Safranko marchează rapid, după o centrare primită de la Golofca

Min. 17 / GOOOL Sepsi! Fulop egalează din penalty.

Min. 2 / GOOOL Poli Iaşi! Vega deschide scorul cu un şut în forţă de la peste 25 de metri.

Sepsi Sf. Gheorghe: Fejer – Deligiannidis, Bouhenna, Ninaj, M. Ștefănescu – Achahbar, Eder Gonzales, L. Fulop – Golofca, Safranko, Petrila. Antrenor: Leo Grozavu. Rezerve: Szanto, Nandor Tamas, Nouvier, Csiszer, G. Dragomir, Dumiter.

Poli Iaşi: Brînză – Onea, R. Popa, Mihalache, Bușu – Moisa, Gaitan, Passaglia – Popadiuc, Alvarez, D. Flores. Antrenor: Andrei Cristea. Rezerve: Bosz, Baxevanos, Calcan, Vanzo, Zajmovic, Cabral, Zaharia, Cană, Mensah.

Sâmbătă, 6 februarie

ora 14:00 Astra Giurgiu – FC Argeș

ora 21:00 U Craiova – Dinamo

Duminică, 7 februarie

ora 13:30 UTA – Hermannstadt

ora 18:00 Gaz Metan Mediaş – Chindia Târgoviște

ora 20:30 FCSB – Academica Clinceni

Luni, 8 februarie

ora 17:30 Viitorul – FC Voluntari

ora 20:30 FC Botoșani – CFR Cluj

În acest weekend vom trece la statistici etapa cu numărul 22. Care începe vineri, 5 februarie, cu o partidă în condiții speciale, Sepsi Sfântu Gheorghe – Politehnica Iași și se închide luni cu meciurile Viitorul – FC Voluntari și FC Botoșani – CFR Cluj. Pe măsură ce etapele se derulează spre linia de potou a sezonului regulat lupta pentru intrarea în play-off devine tot mai interesantă și mai dramatică.

Ușor-ușor cele două revelații de până acum, care pătrunseseră în grupul primelor șase, Academica Clinceni și Chindia Târgoviște, au început să dea rateuri și posibilitatea de a rămâne în grupul play-off se reduce de la un meci la altul. Eșecul cu 3-0 suferit de Clinceni acasă în fața UTA-ei sau cel din meciul direct în fața Botoșanilor de către dâmbovițeni, după ce au început furibund, având 2-0, demonstrează că e greu drumul până în play-off.

Sepsi Sfântu Gheorghe deschide etapa a 22-a din Liga 1 având 14 jucători indisponibili

Sepsi Sfântu Gheorghe a avut un parcurs absolut senzațional, însă ultimul meci a fost un egal acasă cu Voluntari, după ce la pauză avea 2-0, după care partida de la Pitești, cu FC Argeș a fost amânată, urmare a exploziei de cazuri de COVID 19 din lot și din club. Și acum Leo Grozavu are 10 absenți de COVID, plus doi suspendați și doi accidentați, dar trebuie să joace meciul, conform regulamentului LPF. Și Iași are câțiva infectați, dar mult mai puțini, unul fiind chiar noul antrenor, Andrei Cristea.

Sâmbătă se joacă în Bănie unul dintre capetele de afiș ale rundei. Craiova primește pe Dinamo după ce a reușit la Iași să oprească seria de șapte meciuri fără victorie. Oltenii pleacă favoriți și prin prisma faptului că bucureștenii nu se vor putea baza pe doi oameni de bază, suspendați, Steliano Filip și Anton.

FCSB contra fostelor nume mari ale Stelei

U Craiova are un nou antrenor, după venirea lui Marinos Ouzounidis. Dinamo e un adversar dificil, pentru că echipa joacă foarte motivat, așa cum a demonstrat-o și în derby-ul cu FCSB chiar dacă a pierdut.

Liderul FCSB intră în joc duminică seară pe Arena Națională, adversar fiind o echipă în evidentă pierdere de turație, Academica Clinceni. Ilfovenii mereu s-au predat greu în fața vedetelor Tănase sau Coman, ultima oară în ultimele cinci minute ale partidei și va fi interesant de urmărit duelul cu foste glorii roș-albastre, precum Gardoș, Rusescu sau Adi Popa, pentru că un al patrulea, Cristi Tănase, e indisponibil.

Deplasare foarte grea pentru campioni în Moldova

Luni sunt programate ultimele două partide din această etapă. La Ovidiu se vor întâlni două echipe disperate după puncte, Viitorul și Voluntari. Dobrogenii au pierdut la Cluj la ultima respirație a meciului, după ce au făcut un joc consistent și ar fi meritat un egal.

Etapa se încheie la Botoșani, unde CFR Cluj chiar tremură, pentru că a avut mari dureri de cap cu moldovenii la ultimele întâlniri și echipa lui Marius Croitoru chiar are câțiva jucători foarte buni (Ongenda, Keyta, Rodriguez) chiar dacă tocmai a parafat cu FCSB vânzarea lui Dennis Haruț pentru 660.000 de euro.