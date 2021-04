Ne întoarcem la fotbalul în smoching și frac, adică de lux, din Champions League, după ce am lăsat două săptămâni la dispoziție echipelor naționale din Europa să își desfășoare primele trei etape din preliminariile CM 2022. Ne întoarcem cu faza sferturilor de finală partide tur.

Programul sferturilor de finală tur ale Champions League

Marți, 6 aprilie, ora 22:00

Real Madrid – Liverpool

Manchester City – Borussia Dortmund

Miercuri, 7 aprilie, ora 22:00

Bayern Munchen – PSG

Porto – Chelsea

Varane are Covid-19

UPDATE, 6 aprilie, ora 14:34 / Fundașul echipei Real Madrid, Raphael Varane, a fost depistat pozitiv la controlul pentru Covid-19 cu doar câteva ore înaintea partidei cu Liverpool.

Conform cotidianului Marca, internaționalul francez a intrat deja în izolare, după ce nu a participat la antrenamentul de luni seară în așteptarea rezultatelor testului. Astfel, Zinedine Zidane se vede nevoit să joace în partida cu Liverpool fără cei doi fundași centrali titulari, după ce căpitanul Sergio Ramos s-a accidentat.

Singurii apărători centrali disponibili pentru Real sunt Nacho și Eder Militao. În plus, Zidane nu-i va avea la dispoziție nici pe accidentații Eden Hazard și Dani Carvajal.

Acestea sunt programate câte două pe seară, în zilele de marți, 6 aprilie și miercuri, 7 aprilie. Returul acestor meciuri este programat peste doar o săptămână, adică în zilele de 13 și 14 aprilie. Se știe și pe mai departe țintarul împerecherilor pentru semifinale, nemaifiind nevoie de o tragere la sorți.

În această fază au rămas opt echipe reprezentând Premier League 3, Bundesliga 2, Ligue 1, La Liga și Liga Sagres, prima divizie portugheză, de aici provenind și marea surpriză a optimilor, cu Porto eliminând-o pe favorita din Serie A, Juventus.

Manchester City – Borussia Dortmund

99 la sută din nou campioni în fotbalul englez oamenii lui Pep Guardiola se pot concentra pe deplin pentru a reuși să ajungă în semifinalele Champions League. Adversarul, Borussia Dortmund, este unul abordabil, chiar dacă îl are are în atac pe bombardierul norvegian Erling Haaland, despre care se spune că din vară ar putea ajunge pe Nou Camp, la Barcelona.

Cetățenii nu au absențe și Guardiola poate trimite pe teren cea mai bună echipă iar lotul lui City este unul extrem de valoros și de echilibrat pe compartimente. Borussia are numeroase probleme de lot, doi dintre puștii teribili din atac, Jadon Sancho și Moukoko fiind out, la fel ca și Witsel sau Schmelzer.

Real Madrid – Liverpool

Sorții au decis să readucă față în față echipele care au jucat finala Champions League din 2018, ultima dintre cele trei consecutive câștigate de Real Madrid cu Cristiano Ronaldo la comandă. A fost acel meci în care fundașul lui Real, Sergio Ramos, l-a accidentat pe golgeterul Salah, obligându-l să iasă încă din prima repriză. A fost și meciul în care germanul Karius, portarul cormoranilor, și-a îngropat echipa cu gafele sale, dar și el fusese comoționat de Sergio Ramos.

Există însă o karmă care duce la plata lucrurilor rele și iată că tocmai acum, înaintea acestui meci Sergio Ramos a suferit o leziune musculară, urmând a fi out, alături de Hazard, Valverde și Kroos. Și Klopp îi are out pe Van Dijk, Matip, Henderson și Gomez.

Porto – Chelsea

Meci extrem de echilibrat și greu de prognozat cine va fi echipa care va merge mai departe în semifinale. Teoretic Chelsea e favorită, însă Porto are un excelent strateg pe bancă, Sergio Conceicao și acest lucru s-a văzut în optimi, în fața lui Juventus.

Meciul nu se va juca însă pe stadionul dragonilor din motive de coronavirus ci în Spania, la Sevilla, pe stadionul Sanchez Pizjuan. Chelsea are destule absențe importante: Hudson-Odoi, Abraham, Jorginho, Thiago Silva, care pot conta.

Bayern Munchen – PSG

Altă reeditare de finală a Champions League în această fază. Numai că vorbim despre reeditarea ultimei finale, câștigate de bavarezi cu 1-0 pe teren neutru, la Lisabona. Bayern pare a fi la această oră cel mai bine pus la punct mecanism din fotbalul european.

Însă poate apărea o mare problemă pentru robotul munchenez. Golgheterul polonez Robert Lewandowski a suferit o accidentare la genunchi și are șanse foarte mici de a se afla pe teren. În schimb, PSG îi va avea ambele staruri, Neymar și Mbappe.