Liviu Ciobotariu regretă că a folosit cea mai bună echipă cu FCSB: „Am pierdut doi jucători, dar mi-am asumat acest lucru”

Liviu Ciobotariu pe Național Arena împotriva FCSB-lui și nu a menajat niciun jucător pentru finala Cupei României cu Sepsi Sfântu Gheorghe, însă cu un preț important: au ieșit accidentați.

Liviu Ciobotariu nu înțelege speculațiile dinainte de FC Voluntari – FCSB: „Noi așa am jucat tot timpul!”

FC Voluntari a reușit să o încurce pe FCSB în finalul partidei, însă ilfovenii au marcat , în minutul 89 al partidei, iar Liviu Ciobotariu se gândește deja la finala Cupei României.

„Am întâlnit o echipă cu mobilitate, o posesie foarte bună și jucători de calitate. Mă bucură că am reușit să marcăm două goluri și am făcut trei schimbări care ne-au adus un plus în joc. Trebuie să ne concentrăm pe ce avem de făcut și îmi felicit jucătorii pentru atitudinea lor.

Acum regret pentru că am pierdut doi jucători, dar mi-am asumat acest lucru. Am fost foarte mulțumit de intrarea lui Cosmin Achim si e o solutie pentru finala cu Sepsi. Poate așa a fost să fie. Ne-am dorit să scoatem un rezultat pozitiv și iată că l-am obținut.

Liviu Ciobotariu, despre finala Cupei României cu Sepsi Sfântu Gheorghe: „Atunci nu cred că am fi riscat”

„Mai sunt cinci zile până la joc și avem timp de refacere. Problema se punea dacă jucam la trei zile și atunci nu cred că am fi riscat. Am timp să pregătesc jocul de cupă și să recuperez jucătorii.

Voluntari așa a jucat tot timpul. Noi suntem o echipă care a obținut punctele cu atitudine, determinare, pe organizare bună, contraatac și faze fixe.

În afară de meciul pierdut cu 4-0 cu FCSB, noi am făcut jocuri bune în play-off. Am bătut Craiova, Farul, cu CFR am pierdut în minutul 83. Nu știu de ce publicul sau înainte de meci de ce s-au făcut speculații. Fiecare poate să vorbească ce vrea”, a declarat Liviu Ciobotariu după FC Voluntari – FCSB 2-2.

FC Voluntari, fără Tamaș și Meleke în finala Cupei?

FC Voluntari poate câștiga pentru a doua oară Cupa României. Ilfovenii vor juca finala împotriva celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe, joi, 19 mai, de la ora 20:30.

În urma acestei partide cu FCSB, Liviu Ciobotariu poate rămâne fără axul central în cel mai important meci al sezonului, format din Gabi Tamaș și Ulrich Meleke.