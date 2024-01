Locul magic din Europa care plutește. Pare de-a dreptul ireal, iar priveliștea îți taie răsuflarea

Locul magic din Europa care atrage mii de turiști an de an. Are o istorie impresionantă și o priveliște superbă, care taie oricui răsuflarea. Poate fi vizitat pe calea aerului, pe mare sau pe uscat, cu bicicleta, autocaravana sau autobuzul, pe tot parcursul anului.

Locul magic din Europa care atrage turiștii ca un magnet

Le Mont-Saint-Michel este o stâncă granitică, de 78 de metri înălțime, situată nord-vestul Franței, în Golful Saint-Malo, din Marea Mânecii. Aici are loc cea mai mare formă de de flux și reflux.

Dacă în timpul fluxului este insulă, comunicația cu teritoriul continental fiind întreruptă, la reflux , o limbă de nisip care iese de sub apă. Stânca adăpostește un sat de 41 de locuitori.

Aici există o mănăstire fortificată, ridicată începând cu secolul al VIII-lea, până prin secolele al XII-lea – al XIV-lea, iar în istorie joacă un rfol foarte important, fiind singurul loc din Franța care nu a fost cucerit de armatele engleze în timpul

În prezent, locul magic din Europa, așezat la granița dintre Bretania și Normandia reprezintă unul dintre cele mai vizitate din Franța, 3.200.000 de vizitatori ajungând anual aici.

Cum se poate ajunge la destinația turistică

O șosea pietruită asigură, în ultima vreme, legătura permanentă cu țărmul Bretaniei a locului ce pare că plutește. De asemenea, turiștii pot ajunge aici calea aerului, pe mare sau pe uscat, cu bicicleta, autocaravana sau autobuzul.

Există mai multe moduri care să ajungi la Mont Saint-Michel cu mașina, cu motocicleta sau cu caravana. Din Paris, pe autostrada A13 spre Caen, apoi A84 spre Avranches Rennes (337 km) sau A11 spre Le Mans, apoi A81 spre Fougères și, în final, A84 spre Caen.

O altă variantă este din Nantes, pe utostrada A84 spre Rennes Avranches Caen (188 km), după cum se arată pe site-ul destinației turistice. De asemenea, iubitorii de drumeții pot urma numeroasele rute care îi conduc la locație.

De altfel, specialiștii recomandă oamenilor să viziteze Mont Saint-Michel , pentru a se putea bucura în liniște de toate frumusețile acestuia și de peisajele care lasă pe oricine fără cuvinte.