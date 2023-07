Loja de la Wimbledon, refăcută din motive de securitate. E acoperită cu o prelată

Wimbledon, cel mai vechi și prestigios turneu de Grand Slam din lume, a început în forță la Londra. FANATIK a fost prezent pe Arena Centrală, unde se vor desfășura meciurile începând din semifinale.

Loja regală de la Wimbledon a fost refăcută. La meciuri ar putea asista și regele Charles al III-lea și ceilalți membri ai familiei regale

FANATIK a descoperit un detaliu extrem de interesant la vizita pe Arena Centrală de la Wimbledon. era acoperită cu o prelată.

Unul dintre angajații de la All England Club și cei care se ocupă de Arena Centrală a elucidat misterul: „Loja regală a fost refăcută. Încă se lucrează la ea și a fost acoperită cu o prelată”.

De-a lungul timpului familia regală a fost prezentă în dese rânduri , inclusiv regina Elisabeta a II-a, dar și alți membrii importanți ai dinastiei, inclusiv regele Charles al III-lea. Rămâne de văzut dacă va veni să testeze în acest an noua lojă refăcută de către organizatori.

Loja regală refăcută și acoperită din motive de securitate

Deși până acum nu au fost probleme, securitatea este foarte importantă și e luată extrem de serios în calcul de către organizatori. Astfel, la câțiva ani, din aceste rațiuni, dar și din rațiuni estetice, loja regală este reconstruită.

Din informațiile FANATIK, aceasta va rămâne în continuare acoperită până înainte de faza semifinalelor, când Arena Centrală va găzdui primele meciuri.

La ediția din 2022, Kate Middleton și Prințul William au luat loc în loja regală, în premieră alături și de prințul George. Ducesa este de altfel o mare împătimită a tenisului și are sub tutela sa All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC), funcție pe care a preluat-o de la Regină în 2016, obișnuiește să intre ea însăși pe teren.

Din 2011, de când s-a căsătorit cu William, Kate a lipsit doar în doi ani de la Wimbledon! Și a avut motive serioase. În 2013 era însărcinată, în timp ce în 2022 turneul a fost anulat din cauza pandemiei de COVID-19.

Ce alți membri ai familiei regale au luat loc în loja de Wimbledon

Kate Middleton a fost însoțită de multe ori de către tatăl ei, Michael, dar și de sora sa, Pippa, precum și de Meghan Markle, ducesa de Sussex, soția Prințului Henry.

Ba, mai mult, Novak Djokovic a primit trofeul anul trecut după finala cu Nick Kyrgios, chiar de la William, primul născut al Ducilor de Cambridge.

"Don't drop it!" 😅 It's been a special first visit for Prince George 🏆 | — Wimbledon (@Wimbledon)

Este foarte probabil ca membrii familiei regale să își facă apariția la Wimbledon și în 2023, când vor fi în loja regală cel mai probabil la finalele turneului de Grand Slam.

Regina Elisabeta a II-a a făcut mai multe vizite la Wimbledon. I-a înmânat trofeul lui Rod Laver

Vizitele Reginei Elisabeta a II-a la Wimbledon au rămas în istoria turneului. La moartea sa, Wimbledon și-a adus aminte de aceste momente de excepție: „În calitate de fostă patroană a clubului nostru timp de 64 de ani, vizitele Majestății Sale la Wimbledon în 1957, 1962, 1977 și 2010 au reprezentat momente speciale în istoria clubului și au fost marcate cu entuziasm și afecțiune din partea spectatorilor, jucătorilor și colegilor deopotrivă.

Memorabilă în mod deosebit a fost vizita din 1977, când Majestatea Sa a participat la Wimbledon în timpul Jubileului său de Argint. Însoțită în acea zi de Alteța Sa Regală, Ducele de Edinburgh, Regina a înmânat trofeul de simplu feminin campioanei, Virginia Wade din Marea Britanie.

Majestatea Sa a vizitat cel mai recent Wimbledon în 2010, eveniment în timpul căruia s-a întâlnit cu jucători din trecut și din prezent, printre care Andy Murray, Serena și Venus Williams, Roger Federer, Martina Navratilova și Billie Jean King, precum și cu băieții și fetele de mingi, oficialii și jucătorii din cadrul turneului de juniori”, a fost comunicatul publicat la scurt timp după trecerea în neființă a Majestății Sale.