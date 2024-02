Louis Munteanu, acuze dure după golul anulat cu FCSB: „Îi tremura calculatorul”. Cum l-a învins Ionuț Larie pe Târnovanu

Farul a reușit să obțină un punct din deplasarea de la București. Campioana României a remizat cu liderul FCSB, scor 1-1, în epilogul rundei cu numărul 24 din SuperLiga. În minutul 57 al derby-ului, Louis Munteanu a reușit să marcheze, însă .

Louis Munteanu, acuze dure după golul anulat cu FCSB: „Îi tremura calculatorul”

Louis Munteanu este ferm convins că reușita sa ar fi trebuit să fie validată. Atacantul împrumutat de Farul de la Fiorentina a fost sigur că arbitrii vor anula golul din momentul în care „centralul” a mers la marginea terenului să revadă faza.

Internaționalul român a văzut cartonașul galben în minutul 76 al meciului cu FCSB. Louis Munteanu cu Dinamo din etapa viitoare din cauza cumului de cartonașe. Louis Munteanu susține că a fost contact și că nu a simulat.

„Cred că domnului de la VAR îi tremura calculatorul când a tras acele linii. Asta este. Am spus din prima că va da ofsaid la golul nostru. Așa am simțit eu. Eu am luat galben, dar a fost contact. O să fiu suspendat în meciul viitor”, a declarat Louis Munteanu.

Ionuț Larie, secretul din spatele execuției în fața lui Târnovanu: „Asta am văzut anul trecut”

Ionuț Larie a marcat al 7-lea gol în actuala stagiune. „Veteranul” din apărarea Farului l-a învins pe Ștefan Târnovanu . Fundașul central a dezvăluit cum l-a învins pe Ștefan Târnovanu de la punctul cu var.

„Sperăm să continuăm pe același drum! La golul primit a fost o centrare bună din partea lui Coman. Buzbuchi a trimis-o în poartă. De pe linia de fund s-a văzut că reușita lui Munteanu a fost valabilă.

Îl știam pe Târnovanu că anul trecut a stat pe loc la Ivan. Am tras repede, am zis că îl surprind. Era să respingă totuși. Nu am avut nicio emoție, e prima dată când nu am avut emoții. Era un moment decisiv, dar am mers încrezător. Am dat 5 goluri din penalty în sezonul ăsta.

Mai sunt multe meciuri până la play-off. Sperăm să legăm aceste rezultate pozitive. Trebuie să mai legăm câteva victorii pentru a fi matematic acolo. Un meci contra FCSB-ului este mereu plăcut.

Te simți fotbalist. Oamenii din tribună au făcut spectacol. A fost și un ritm ok. I-am cântat la mulți ani lui Gică Hagi. El să ne facă cadouri, i-am adus punct (n.r. râde)”, au fost cuvintele lui Ionuț Larie.