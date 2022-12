Louis van Gaal pune tunurile pe arbitraj după eliminarea Olandei: ”Penalty-ul Argentinei a fost dubios”

Batavii au revenit miraculos de la 0-2 și au trimis meciul la loviturile de departajare, dar acolo portarul Emiliano Martinez a fost cel inspirat și .

Ce l-a deranjat pe Louis van Gaal după eliminarea Olandei

La finalul meciului pierdut de Olanda în fața Argentinei în sferturile de finală de la Cupa Mondială, selecționerul Louis van Gaal a acuzat penalty-ul pe care arbitrul spaniol Antonio Mateu Lahoz l-a dictat pentru sud-americani și care a fost transformat de Messi, care .

”Am fost conduși cu 2-0 după un penalty dubios, dar am reușit să întoarcem. Eliminarea este extrem de amară pentru că vine din nou la loviturile de departajare pe care altfel le antrenăm tot anul.

Poți să ratezi unul, dar nu două. Ca antrenor, vreau să am totul sub control. Le-am cerut jucătorilor mei să exerseze penalty-uri la club și toți au făcut-o. Apoi încep penalty-urile aici și ratezi primele două. Nu ai cum să mai câștigi dacă ratezi două. Pentru a doua oară suntem eliminați în acest fel.

Mi-ar plăcea să văd din nou acel penalty la televizor. Am avut și eu impresia că Argentina a tras de timp și arbitrul nu a luat măsurile corecte, dar nu am pierdut din cauza lui. Am reușit să egalăm și să ajungem la penalty-uri”, a declarat Van Gaal, pentru .

Ce își reproșează Van Dijk

Căpitanul Virgil van Dijk, unul dintre jucătorii naționalei Olandei care a ratat la loviturile de departajare, a explicat unde a greșit și de ce a reușit portarul Emiliano Martinez să-i pareze șutul.

”A fost dur, dar poate ar fi trebuit să trimit mingea mai aproape de bară. Din păcate, aceste lucruri se întâmplă în fotbal. Am avut încredere că putem continua. Sunt trist și dezamăgit, puțin din toate. Acest lucru doare foarte mult”, a spus Van Dijk.

Colegul lui Van Dijk din defensiva ”portocalei mecanice”, Nathan Ake, consideră că echipa sa a făcut un joc bun și doar loteria penalty-urilor a decis echipa calificată în semifinale.

”Este dificil din punct de vedere emoțional, dar ne-am luptat. Am dat totul, inclusiv cei care au venit de pe bancă. Ei au întors jocul. Ne antrenasem pentru loviturile de departajare, însă asta rămâne o loterie. Dar ținem capul sus”, a afirmat Ake.