Lovitură de teatru la CFR Cluj: Alex Chipciu, reprimit la prima echipă! Cine a fost omul decisiv. Exclusiv

Dan Petrescu a anunțat și le-a transmis mai multor jucători cu nume grele, printre care și Chipciu, să își caute altă echipă.

ADVERTISEMENT

Acest lucru a fost confirmat și de impresarul Victor Becali, care a declarat că fotbalistul de 32 de ani .

Patronul Neluțu Varga a impus rămânerea lui Alexandru Chipciu la CFR Cluj

FANATIK a aflat că finanțatorul ardelenilor, , a luat decizia ca Alexandru Chipciu să rămână la CFR Cluj. Jucătorul, care mai are contract cu ardelenii până pe 30 iunie 2022, va fi reprimit la antrenamentele primei echipe începând de astăzi și va fi trecut din nou pe la Liga Profesionistă de Fotbal.

Totuși, extrema dreaptă nu va putea juca în grupele Conference League, pentru că nu a fost trecut pe lista UEFA și nu se mai pot face modificări până la iarnă.

ADVERTISEMENT

Prin urmare, fotbalistul evaluat de transfermarkt la 850.000 de euro va putea fi utilizat doar în meciurile din Casa Pariurilor Liga 1 și din Cupa României.

Victor Becali era convins că Alex Chipciu va pleca de la CFR Cluj: „Nu se va mai conta pe el”

Victor Becali a declarat în urmă cu câteva zile pentru că îi caută deja echipă lui Chipciu, iar în cazul în care va continua la CFR Cluj, : „Nu este dorit de Dan Petrescu. Jucătorii, peste tot în lume, trebuie să fie jucători, ei nu trebuie să fie de partea cuiva, ci a clubului care te plătește. Clubul are un proprietar, un conducător, un antrenor, care se mai schimbă. Nu trebuie să fii într-o tabără”.

Chipciu a fost unul dintre jucătorii care i-au luat apărarea lui Marius Șumudică și Marian Copilu, cel care și care a fost dat afară de Neluțu Varga. Victor Becali era însă foarte sigur că Dan Petrescu nu va mai apela la serviciile lui: „Chipciu are contract, dar, dacă antrenorul nu contează pe tine, ce să faci? S-a întâmplat ceva acolo, nu pot spune tot ce știu. Dar, nu se va mai conta pe el. Nu-l poate obliga nimeni pe Petrescu să se bazeze pe el. Vrem să-i găsim altă echipă, dacă nu, va continua contractul”.

ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat că Alexandru Chipciu este și jucătorul cu . Fostul jucător al lui Anderlecht câștigă în Gruia nu mai puțin de 30.000 de euro pe lună, adică un salariu 360.000 de euro pe an.

Alexandru Chipciu a deschis seria scandalurilor din mandatul lui Șumudică la CFR Cluj

Marius Șumudică a decis să îl excludă din lot pe Alexandru Chipciu înainte de dubla cu Young Boys Berna după ce a sărit la bătaie cu Otto Hindrich și apoi a ieșit nervos din antrenament, iar FANATIK .

„Drumurile noastre se despart. Din momentul de față, Chipciu nu mai face parte din lotul CFR-ului. Asta este strict decizia antrenorului Șumudică. A spus că este foarte nervos și nu poate continua antrenamentul. Din momentul acela, pentru mine a fost următorul pas să anunț conducerea clubului să fie scos de pe lista UEFA și să nu mai continue în acest grup, pentru că nu am nevoie de astfel de jucători”, declara Șumudică, care a revenit apoi asupra deciziei după ce Chipciu și-a cerut scuze.

ADVERTISEMENT

Alexandru Chipciu și-a turnat cenușă în cap și în cadrul unei conferințe de presă la care a participat alături de Marius Șumudică care a decis să nu îl mai trimită la echipa a doua și să îl păstreze în lot: „Îmi cer scuze pentru ceea ce s-a întâmplat. A fost o greșeală, Mister! Primul pas a fost să-mi cer scuze. Apoi am vorbit cu Mister. Avem o relație lungă și datorită dânsului am rămas în continuare aici. Nu pot să fiu decât mulțumit pentru șansa oferită. Am vorbit cu Otto imediat după incident, nu a fost atât de grav. A fost o lipsă de respect”.