Luca Mihai a ajuns acasă. Tatăl tânărului fotbalist a povestit ce și-a amintit fiul său și care a fost prima întrebare după accidentarea horror din Dinamo – Poli Iași

Luca Mihai (20 de ani) a fost externat din Spitalul Elias București. Fotbalistul lui Poli Iași a trecut prin momente cumplite, după ce duminică, 14 aprilie, fundașul lui Dinamo Josue Homawoo l-a lovit violent cu capul în zona urechii și i-a provocat multiple fracturi craniene și i-a spart timpanul.

Luca Mihai se recuperează acasă

), disputat pe ”Arcul de Triumf”, în etapa a 4-a din play-out-ul SuperLigii.

Internaționalul de tineret a început recuperarea acasă, alături de familie. ”N-am fost pregătiți pentru așa ceva. De fapt, niciodată nu suntem pregătiți pentru astfel de momente. Ne-au impresionat mesajele de susținere. Ne-am dat seama că oamenii, chiar dacă se mai ceartă între ei, sunt empatici în astfel de momente de necaz”, a declarat pentru FANATIK Florin Mihai, .

”Dumnezeu l-a ajutat pe Luca să învingă!”

”Luca a învins!”, a transmis fericit familia tânărului fotbalist. ”Luca a învins, pentru că El a fost ajutat să învingă. În primul rând de Dumnezeu și apoi de câțiva oameni-cheie.

Cel mai important om a fost doctorul echipei, Andrei Gâdea. Un tânăr de toată isprava, care sub presiunea timpului a luat cele mai bune măsuri când Luca era căzut inconștient pe gazon. Îi mulțumim din inimă”.

Din fericire, Luca Mihai nu a avut nevoie de interveții chirurghicale, dar a rămas cu unele sechele de auz și vedere. Remediabile spune tatăl jucătorului împrumutat de CFR Cluj la Poli Iași.

”În momentul de față are deficiențe de vedere și de auz, dar își va reveni”

”Luca este un ghinionist norocos. Din fericire, pentru refacerea lui nu este nevoie de bisturiu. Ăsta este cel mai important lucru. Are fracturi interne în zona capului și a urechii drepte. În momentul de față are deficiență de vedere la ochiul drept, deficiență de auz.

Medicii ne spun că e normal în urma șocului suferit și că totul se reface. Nu sunt îngrijorați. Dumnezeu a făcut ca Luca să se vindece fără bisturiu. Asta înseamnă o recuperare mai rapidă, o încredere mai mare. Timpul, tinerețea, Dumnezeu sunt de partea lui și îl vor ajuta să-și revină”, a dezvăluit Florin Mihai.

”Tot personalul medical care l-a salvat pe Luca a fost la superlativ”

Părintele le mulțumește tuturor medicilor care au contribuit la salvarea fiul său: ”Absolut tot personalul medical care s-a implicat în salvarea lui Luca a fost la superlativ. Mă refer la medicii de pe ambulanță, la cei de la camera de gardă, medicii din spital. Toți.

Se spun fel și fel de vorbe despre sistemul de sănătate din România. Nu există așa ceva! În cazul lui Luca lucrurile astea nu au existat. Totul a fost la superlativ. Toți și-au dat mâna și au făcut tot ce trebuie pentru salvarea lui Luca”.

Luca Mihai a fost vizitat la spital de președintele FRF, Răzvan Burleanu

Luca Mihai a fost susținut pe toată perioada internării de oficiali ai FRF, Poli Iași, precum și de impresarul Cătălin Sărmășan. ”Luca a fost vizitat de președintele Federației, Răzvan Burleanu, de Mihai Stoichiță, de selecționerul naționalei de tineret, Daniel Pancu. Pancu a plâns cu Luca, a râs cu el, l-a făcut să uite de situația în care se află. Mihai Stoichiță mă sună mai des decât propria mamă să se intereseze de situația lui Luca.

Impresarul Cătălin Sărmășan a fost alături de soția mea, care a fost la meci și a văzut totul. Soția s-a pierdut la un moment dat, iar el și-a păstrat calmul și a făcut ce trebuie să facă un bărbat. Un om, nu un impresar. Cătălin a fost un pion-cheie. Eu nu am fost la meci. Am avut treabă, dar când am văzut la televizor ce s-a întâmplat am fugit de urgență la spital”.

Medicii au decis ca Luca să fie externat, pentru că mediul familial îl va ajuta să-și revină mai repede. Îl simt mai vioi de când am ajuns acasă. Urmează în continuare medicamentația din spital” – Florin Mihai, tatăl fotbalistuluii Luca Mihai

”Când s-a trezit, Luca își amintea că era cu un copil de mână la începutul meciului cu Dinamo”

Tatăl lui Luca Mihai a povestit ce și-a amintit fiul său după ce s-a trezit la spital: ”Luca a dormit aproape trei zile în continuu. Creierul așa reacționează după comoții cerebrale.

Primul lucru când s-a trezit a întrebat cât a fost scorul. Și-a amintit că era cu un copil de mână, copilul cu care a intrat pe teren la începutul meciului. El știa că a avut meci cu Dinamo. Oamenii au evitat să-i spună, pentru a nu-l supăra.

Până la urmă, Luca a aflat ce s-a întâmplat cu el, deși doctorul i-a recomandat să nu aibă prea mult contact cu mediul exterior. Dar n-a fost posibil”.

Mesajul lui Luca Mihai: ”Să încercăm să ne respectăm adversarii”

Luca Mihai nu este supărat pe Josue Homawoo, cel care i-a provocat multă durere. Tânărul fotbalist a transmis însă un mesaj video în limbile română și engleză, prin care cere ca fotbaliștii să se respecte mai mult pe teren: ”Cel mai important lucru pentru mine, astăzi, este să încercăm să ne respectăm adversarii”.

Părintele lui Luca Mihai a completat: ”Copilul meu a fost educat în spiritul lui Altfel. Cuvântul altfel la noi în familie este o regulă. Altfel pentru Luca înseamnă să găsești altfel din situațiile în care te pune viața. E ușor să scuipi, să înjuri, să dai cu piatra, dar e greu să faci invers. Adică să fii altfel. Asta e mesajul pe care noi, familia Mihai, încercăm să-l transmitem.

Dacă Dumnezeu așa a ales, considerăm că trebuie să facem ceva din treaba asta. Și anume, să încercăm să redăm respectul. Sunt campionate în care viteza de joc, intesitatea sunt mai mari decât la noi, dar nu sunt intrări dure. Acolo există respect!”.

Josue Homawoo i-a transmis un mesaj mamei lui Luca Mihai

Dinamo s-a interesat permanent de starea lui Luca Mihai. ”Andrei Nicolescu și antrenorul Zeljko Kopic au insistat prin impresarul nostru, Cătălin Sărmășan, să vină să-l viziteze pe Luca la spital”, a explicat părintele fotbalistului.

În ceea ce-l privește pe Josue Homawoo, fundașul togolez a transmis și el un mesaj familiei. ”I-a trimis un mesaj soției mele, prin care își prezintă regretul și scuzele. Soția mea a avut puterea să-i răspundă și l-a rugat să se roage pentru Luca. Atât i-a spus: Te rog să te rogi pentru el. Să sperăm că lucrurile vor fi bine! Homawoo nu i-a trimis niciun mesaj lui Luca”.

Luca Mihai ar vrea să o ajute pe Poli Iași dacă ajunge să joace barajul

Luca Mihai va trebui să aștepte până revine pe gazon. Tatăl mijlocașului spune că fiul său este deja nerăbdător să o ajute pe Poli Iași să se salveze de la retrogradare.

”Luca are 10 inimi în piept și toate bat pentru fotbal. Abia după aceea suntem noi, familie. În spital, când încă nu era ca acum, Pancu îi povestea lui Luca de una dintre accidentările suferite la Beșiktaș.

La un moment dat, Luca l-a întrerupt și l-a întrebat: Mister, ați putea să vorbiți cu domnul doctor, dacă pot să joc și eu în baraj, dacă ajunge acolo Poli Iași, să ajut și eu, dacă au nevoie de mine? Pancu a început să râdă și i-a spus să stea liniștit. Să se recupereze bine”.

Nimeni nu poate ști când va reveni Luca pe teren. Medicul de la spital ne-a spus că Luca este singurul în măsură să ne spună cât și când poate alerga. I-a recomaandat să facă totul cu măsură până își revine complet. Silviu Lung i-a dat încredere lui Luca. I-a explicat că el a trecut prin probleme mai grave și este bine” – Florin Mihai, tatăl fotbalistuluii Luca Mihai