Lumea sportului e la picioarele lui David Popovici după ce a devenit dublu campion mondial: „Nimic nu e mai frumos decât ce i se întâmplă lui!”

Ilie Dumitrescu, Răzvan Florea și Narcis Răducan au vorbit despre imensa performanță obținută de David Popovici, pe care l-au felicitat din toată inima.

Lumea sportului e la picioarele lui David Popovici după ce a devenit dublu campion mondial

Răzvan Florea, primul medaliat olimpic român la înot, a fost a devenit dublu campion mondial:

ADVERTISEMENT

„S-a scris o nouă pagină de istorie în natația mondială, el a devenit al doilea înotător din competițiile mondiale care face dubla. E un lucru mare, de-a lungul timpului au fost înotători mari, nici nu mai are rost să îi reamintesc pe toți.

David a realizat ceva imens, îl susținem, are o echipă fantastică în preajma lui, părinții sunt alături de el mereu în tribune și el înoată rapid, e ca o rachetă.

ADVERTISEMENT

Sperăm să fie un început care o să dureze mult, are cel puțin două olimpiade în față și cred că va fi un înotător de top și cred că va fi declarat înotătorul competiției”.

„Putem spune că David a fost un australian sau american român în această competiție. Felicitări, David și Adrian Rădulescu, antrenorul lui!”, a mai spus Răzvan Florea, la TV .

ADVERTISEMENT

FANATIK, în care a vorbit despre dorințele sale pe plan profesional și personal.

„Nimic nu e mai frumos decât ce i se întâmplă lui!”

Narcis Răducan a recunoscut că a fost emoționat de la 100 de metri: „Mai aveam puțin și-mi dădeau lacrimile, e incredibilă performanța, ne regăsim în performanța lui, nimic nu e mai frumos decât ce i se întâmplă lui.

ADVERTISEMENT

Apreciez spontaneitatea și inteligența lui. Să-l țină Dumnezeu sănătos și cum a spus și el, este doar începutul.

ADVERTISEMENT

Nu mă așteptam să câștig, dar am fost pozitiv pe tot parcursul. Am vrut să văd ce pot să fac mai bine, e doar începutul, mai am un drum lung înainte. Vă iubesc pe toți și mulțumesc pentru că v-ați uitat!”

„Suntem mândri de acest tânăr, am trăit la maximum această cursă. Ultimii metri au fost senzaționali, practic acolo s-a făcut diferența”, a spus și Ilie Dumitrescu.