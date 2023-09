Mai vine Boloca la naționala României? Stoichiță, dezvăluiri din culise

Daniel Boloca a debutat în naţionala . Jucătorul care evoluează în actuala stagiune la Sassuolo, în Serie A, că vrea să reprezinte doar naţionala Italiei.

Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă, a anunţat la FANATIK SUPERLIGA că uşa echipei naţionale este deschisă pentru atacant, dar este clar că există o reticenţă după declaraţiile date de fotbalist:

“Nu ştiu nimic deocamdată. Bineînţeles că este un jucător monitorizat, că este român. După declaraţiile pe care le-a făcut tatăl său sau nu mai ştiu cine cum a fost scandalul ăla, există o reticenţă.

Nu din partea noastră, dar din partea tuturor, a atmosferei create. El a spus că mai bine se duce pentru Italia, este o situaţie complicată. La băieţi, la vestiar se rezolvă repede.

Reticenţa este la tot ce înconjoară fotbalul ăsta. Lumea se uită la emisiuni, citeşte. A fost la un trial. Pe mine nu mă deranjează absolut nimic. Dacă vii să joci, nu mă interesează.

Cred că lumea percepe altfel acest om din punctul de vedere al apartenenţei patriotice. Uitaţi-vă la discursul lui Săpunaru înainte de meciul cu CFR Cluj, probabil se întâmplă asta şi la echipa naţională.

Joci pentru familie, pentru iubita ta, pentru copiii tăi, pentru oamenii din tribune. Cam aşa se percepe. Nu te gândeşti la holdele de grâu şi la pădurile din munţii Carpaţi.

Hai să fim serioşi! Suntem români, eu sunt mândru că sunt român. Dar când m-am dus către performanţă, făceam în primul rând pentru mine, ca să reuşesc în viaţă.

Eu nu prea bag în seamă aceste declaraţii. Mi se pare absurd să fac dintr-o declaraţie a unui om o lege care să îl urmărească toată cariera. Lucrul acesta se va rezolva printr-un dialog între cel care îl va chema la lot şi el.

Edi nu trăieşte singur. Se uită acum la emisiunea ta, la ce spun toţi. Receptează ce transmite fiecare. Eu niciun cuvânt n-am schimbat cu el de la acel incident”, a spus Mihai Stoichiţă la FANATIK SUPERLIGA.

”Am avut o primă experiență în echipa națională a României pentru că părinții mei sunt români și am făcut-o mai mult pentru ei, dar am avut probleme cu limba pentru că nu o vorbesc și nu o înțeleg, de aceea am avut dificultăți în a mă integra. Când am primit telefonul de la echipa națională italiană pentru stagiu, atunci s-a împlinit visul meu, ceea ce îmi doream cu adevărat, pentru că mă simt 100% italian. M-am născut și am crescut în Chieri, iar alegerea mea este să merg cu echipa națională italiană”, Daniel Boloca