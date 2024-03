Marcel Pușcaș, discurs sincer despre retrogradare după FC U Craiova – U Craiova 1-2: „Uite pe ce loc suntem!”. Ce a spus despre poza lui Nicolo Napoli

FC U Craiova traversează o perioadă dezastruoasă în SuperLiga. Aflată în preajma play-off-ului la începutul anului, echipa finanțată de Adrian Mititelu a terminat sezonul regulat pe locul 13, primul care duce la barajul pentru retrogradare/menținere. În etapa a 30-a, .

Marcel Pușcaș, explicații pentru seria neagră de la FC U Craiova: „E un blocaj psihic”

FC U Craiova are 7 înfrângeri, o remiză și o victorie în 2024. Deși , clubul „alb-albastru” continuă să înregistreze rezultate nefaste. Marcel Pușcaș, președintele lui FC U Craiova, a înșiruit mai multe posibile explicații pentru situația precară a oltenilor.

„Nu credea nimeni că putem să pierdem acest meci după jocul din prima repriză, dar uite că se întâmplă și nu e prima oară din păcate. E foarte greu să gestionezi momentul ăsta. Sper că odată cu începerea play-out-ului să ne revenim. Acum se joacă partea noastră de campionat. Să nu ajungem în zone pe care nu le dorim.

O să evoluăm cinci meciuri în deplasare, patru acasă din cele nouă. Sper să ne revenim. Explicațiile pot fi multe. Lipsa științei de a gestiona un rezultat, lipsa de valoare egală cu cei care intră în teren. Încă n-am avut jucători care să decidă un joc intrând de pe bancă. Avem jucători tineri, dar uite că sunt alte echipe care profită de asta. Poate e un blocaj psihic”, a declarat Marcel Pușcaș, la FANATIK SUPERLIGA, pe Prima Sport 1.

Marcel Pușcaș invocă greșeli individuale la FC U Craiova: „Astea sunt motivele pentru care am ajuns aici”

Marcel Pușcaș consideră că greșelile individuale ale jucătorilor au adus FC U Craiova în situația de a se bate la retrogradare. Oficialul „alb-albaștrilor” speră ca echipa să arate o altă față în play-out.

„Am condus de multe ori și au întors rezultatul. Mai greu s-a întâmplat invers. Nu știu un meci să se fi întâmplat așa ceva, deși au trecut 30 de etape. Am primit 50 de goluri și asta spune ceva despre felul în care ne apărăm. Astăzi s-a greșit individual. Robert Popa nu trebuia să iasă. Dacă fundașul e în luptă directă cu adversarul, portarul nu trebuie să iasă. Popa a ieșit și Mitriță a profitat.

Dacă nu ieșea Popa din poartă nu avea ce să lobeze. Nu pot să spun că au fost mai buni. Au avut o ocazie mare la ultima fază, puteau să înscrie acolo. Ne-a scos Popa, însă lucrurile astea ne costă. Trebuie să fim mult mai atenți la detalii.

Ce vină are echipa sau antrenorul pentru o greșeală individuală? Astea sunt motivele pentru care am ajuns aici. Am arătat bine astăzi, toți jucătorii au fost apți. Am jucat cu aproape toată linia de fund. Sper ca jucătorii să fie sănătoși și să câștigăm măcar patru meciuri în play-out”.

„Uite pe ce loc suntem. Dinamo va fi o nucă foarte tare în play-out”

După clasament e un semnal de alarmă (n.r. retrogradare). Sper să nu ajungem acolo. Botoșani e greu să-și revină, dar nu imposibil. Dinamo a avut un start bun de an, va fi o nucă foarte tare pentru toate echipele din play-out, Oțelul e cu Dorinel în frunte. Voluntari nu are un lot rău. Are jucători cu mare experiență.

Uite pe ce loc suntem! Nu știu dacă pericolul e real, dar nu suntem într-o situație bună. Să zicem că și asta contează pentru orgoliu și suporteri (n.r. eșec cu U Craiova). Noi avem obiective diferite. Ei tot timpul au avut obiectiv câștigarea campionatului. Au fost greșeli individuale, nu poți să spui că ne-am prezentat rău”, a mai spus Marcel Pușcaș.

De asemenea, Marcel Pușcaș a vorbit despre gestul lui Nicolo Napoli. Antrenorul italian revenit pentru al 10-lea mandat pe banca lui FC U Craiova în startul derby-ului cu U Craiova.

„(n.r. v-a deranjat gestul lui Nicolo Napoli?) Nu. De ce? A fost ceva inedit, nu întâlnești pe orice stadion așa ceva. Și eu am făcut poze din tribune. De-aia s-au încurcat Lacroix cu Albu? Nu trebuie să ne luăm de detaliile astea. Faci o poză, începe meciul, ok”, au fost cuvintele lui Marcel Pușcaș.