Marcel Răducanu, izgonit din Ghencea de oficialii CSA Steaua: „Talpan a uitat să mă mai sune. Mi-e frică și de fani!” Exclusiv

Marcel Răducanu a vorbit despre finalul nebun din Casa Pariurilor Liga 1 și titlul câștigat de CFR Cluj și a dezvăluit că urmează să lanseze o carte autobiografică.

Marcel Răducanu își lansează cartea autobiografică la Reșița de frica ultrașilor FCSB: „Poate să iasă scandal. Nu vreau să iasă ceva aiurea”

Fostul mare fotbalist al Stelei, stabilit acum în Germania, a fost de curând în România, unde s-a întâlnit cu Miodrag Belodici si alte foste mari legende ale „militarilor”, precum și cu fostul lider al galeriei Stelei, Jean Pavel: „Am fost în România de curând. M-am revăzut cu Belodedici, Costică Zamfir, Dumitriu 4, a fost și Jean Pavel. Ne-a invitat un prieten care și-a cumpărat o casă în Bragadiru. Am fost toți invitați acolo. M-am bucurat mult să îl văd pe Costică Zamfir, că nu îl mai văzusem dinainte de pandemie”, a declarat Marcel Răducanu, în exclusivitate pentru FANATIK

a dezvăluit în premieră detalii despre cartea autobiografică pe care o va publica și a explicat de ce evenimentul nu va mai avea loc la stadionul „Steaua”: „O să îi aduc și pe ei când o să îmi lansez cartea. Am vrut să o fac la București, dar m-am răzgândit, pentru că o să fie o situație delicată dacă aș face-o la Ghencea. Acolo ar trebui să o fac, pentru că eu am jucat la Steaua”.

Conflictul dintre CSA Steaua și FCSB i-a lăsat cicatrici , care se teme că dacă ar fi organizat acest eveniment la stadionul Ghencea, ar fi stricat de ultrașii celor de la FCSB: „Dar gândiți-vă că dacă o fac acolo poate să iasă cu scandal, nu o să fie un spectacol. Nu vreau să iasă ceva aiurea. Poate vin fanii de la FCSB și mi-e teamă.

Decât să se întâmple ceva, mai bine fac undeva neutru, la Reșita. Acolo am debutat eu în 1973. S-a oferit primarul, un băiat extraordinar și ne ține acolo vreo 2-3 zile! O să fie ceva deosebit și am dat deja cartea la tipărit. Nu pot să dau mai multe detalii”.

Când o să fie lansată cartea lui Marcel Răducanu: „O să fie ceva deosebit! Sper și cred că o să fie un bestseller”

a declarat că evenimentul va avea loc în luna august și deja a planificat toate detaliile: „Lansarea o să fie pe 7 sau 8 august la Reșita. Pe cei de la București o să îi aduc cu niște autobuze închiriate. O să îi aduc pe toți: pe Ion Ion, pe Aelenei, pe Bilă, pe toți prietenii și foștii mei colegi. O să vedem cineva mai vine. O să mai vină de acolo Dembrovshi, Sandu Pop, Bungău, cei de la Poli Timișoara. O să fie ceva deosebit, va fi și un spectacol cu muzică”.

Marcel Răducanu este dezamăgit deoarece colonelul Florin Talpan i-a promis că evenimentul va avea loc la stadionul Ghencea, însă nimeni din cadrul clubului nu a mai dat niciun semn: „Mă bucur nespus și o să fie ceva special. Mai bine o locație neutră decât să am probleme la Ghencea. Nici Talpan n-a mai sunat. A zis că nicio problemă, că facem evenimentul și n-a mai anunțat deloc dacă vor sau nu să facă. Dacă nu m-au invitat ei pe mine la inaugurarea stadionului… Ce să mai vorbim?! Uităm, îl fac frumos acolo la Reșița și asta e”.

Marcel Răducanu, despre autorul cărții: „M-am speriat ce era pe pereți! Numai poze cu mine! Știe mai multe despre mine decât știu eu!”

Marcel Răducanu a declarat că noua sa carte va avea peste 400 de pagini și a fost scrisă de un suporter înfocat al său: „Cartea a scris-o un prieten de-al meu, un avocat, George Coca, care e un fan special de-al meu. E bolnav! Eu când am intrat în cancelaria lui acolo, m-am speriat ce era pe pereți! Numai poze cu mine! Pe cuvânt, am zis că nu e adevărat. Am văzut multe, dar el știe mai multe despre mine decât știu eu!

Am început să îi povestesc toată viața mea de când am început fotbalul și până în ziua de azi. O să fie o carte de peste 400 de pagini. Sper și cred că o să fie un bestseller. Va fi ceva special, vă garantez! Tot o cunoștință de-a mea a scris și cartea lui Duckadam”.

Marcel Răducanu vrea să traducă apoi cartea și în limba germană și să facă un eveniment de lansare la Dortmund:„Eu o să scriu mai întâi în limba română și apoi vreau să o traduc și în germană și să o lansez și la Dortmund. Abia așteaptă și ăștia de-aici!”, a declarat fostul mare fotbalist al Stelei și al Borussiei Dortmund, în exclusivitate pentru FANATIK.