Marele vis al lui Marius Șumudică: „Să iau campionatul cu Rapid și a doua zi pot să mor!”

Marius Șumudică s-a despărțit de curând de turcii de la Gaziantepspor, e liber de contract, dar nu se grăbește încă să preia o echipă. după demiterea lui Florin Pîrvu și se gândește la o nouă aventură în străinătate, fiind în

Marele vis fotbalistic al lui Marius Șumudică: să ia titlul cu Rapidul!

Și echipele din SuperLiga și-l doresc pe colericul tehnician, însă Marius Șumudică visează la altceva… La marea iubire Rapid! Pe care speră să o pregătească într-o bună zi și s-o conducă spre câștigarea unui nou titlu de campioană a României.

„Fără a te pune într-o postură ingrată sau fără a se interpreta… Acum Rapidul se află pe un drum bun, are un antrenor și nu se pune problema, dar ai spus de aliniatul planetelor… Cât de mult îți dorești să antrenezi la un moment dat Rapidul? Ar fi o împlinire a carierei tale?”, a fost întrebat direct Marius Șumudică de moderatorul Robert Niță la SUFLET DE RAPIDIST, emisiune pe care o puteți viziona LIVE numai pe site-ul FANATIK.RO în fiecare marți, de la ora 13:30.

„Eu am spus, în momentul în care voi antrena Rapidul și dacă va exista șansa vreodată, că sper ca domnul Șucu să nu plece mâine… În momentul în care va exista șansa să am un patron cu astfel de potență în spatele meu și să fim pe aceeași lungime de undă, nu știu… peste 2-3 ani, când se va ivi această oportunitate, este visul meu. Dacă aș lua campionatul, am zis, a doua zi pot să mor!

Pot să mor! Pentru mine, viața… M-am realizat, copiii stau bine, familia toată la fel. Bine, mai au nevoie de mine. Dar vorbind așa, între ghilimele, metaforic vorbind, ăsta este visul meu. Doar să mai antrenez Rapidul și să iau campionatul cu Rapid. Este singurul meu target pe care l-aș mai avea în momentul de față”, s-a destăinuit Marius Șumudică.

Marius Șumudică: „Sper să am șansa să lucrez cu domnul Șucu la Rapid”

Chiar dacă a trăit foarte multe momente frumoase în fotbal, Marius Șumudică nu se simte încă împlinit. Va fi doar atunci când va reuși să ia campionatul cu echipa de suflet și pentru a-și îndeplini acest vis e dispus să aștepte oricât. Dar speră, totodată, să i se ofere această șansă…

„Îi doresc domnului Bergodi să rămână sau alt antrenor pe care domnul Șucu sau acționariatul de acolo va decide să-l pună la vară, sau peste un an, că nu va fi Șumudică și vor decide să vină altcineva… Eu unde mă voi duce voi face tot ceea ce ține de mine să-mi îndeplinesc obiectivele. Din punct de vedere al omului Șumudică, al antrenorului, al profesionistului.

Dar, ceea ce este aici, în inima mea, e clar că e singurul vis pe care-l mai am în fotbal. Am trăit atâtea, am eliminat West Ham de două ori, am trăit cupe europene, am jucat în grupe, am jucat cu Roma, am luat campionatul, am luat Supercupa, am antrenat în Saudia, am antrenat jucători mari gen Banega, Asamoah Gyan…

Am contribuit, ca să spun așa, în mare parte la o imagine bună a fotbalului românesc prin jucătorii pe care i-am dus în străinătate. Iată că îl redescoperi pe Drăguș, care ajunge la echipa națională și sper să facă un European de vis, și multe altele…

Doar asta mi-a mai rămas. Și îmi doresc din suflet să se împlinească. Nu știu când va fi, dar sper să fiu sănătos și la un moment dat să am șansa să lucrez cu domnul Șucu și cu cu cei care sunt acolo, dar să am parte de ceea ce îți oferă un patron de genul ăsta.

Și atunci, la staff-ul pe care-l am, la jucătorii care sunt, să facem un tot unitar, cu suporterii, și cu siguranță vom deveni o forță. Și cred că putem lua campionatul”, a mai spus Marius Șumudică la SUFLET DE RAPIDIST, emisiune pe care o puteți urmări în premieră joia, de la ora 10:30, pe canalul de YouTube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici.

VISUL lui Marius Sumudica