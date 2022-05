Mari Fica de la Survivor, primul interviu după eliminare. În ce investește banii câștigați

Mari Fica a făcut gimnastică timp de 6 ani, până la 11 ani când s-a apucat de atletism, sport în care a reușit să abă cele mai multe performanțe. De 7 ani este kinetoterapeut. A lucrat într-o clinică și își dorește să aibă propriul ei cabinet. Spune că își iubește foarte mult meseria, vrea să ajute oamenii, iar banii câștigați ii investeste pentru ca visul ei să prindă contur. Își dorește să țină cursuri și pentru alți terapeuți. până în finală.

Mari Fica, despre experiența Survivor: ”Îmi doream să mă descopăr mai mult, să ajung până în finală”

în ediția din data de 3 mai. Tânăra, în vârstă de 28 de ani, a rezistat în competiție timp d două luni. Aceasta regretă că a fost eliminată din competiție și spune că și-ar fi dorit să rămână mai mult în joc, până în finală. După două luni,

Îți pare rău că ai fost eliminată?

– Da, îmi doream foarte mult să continui, să joc mai mult, să mă descopăr mai mult, să ajung până în finală.

Cum te-ai simțit în competiție?

– La început nu m-am simțit în largul meu, nu îmi găseam locul în echipă, echilibrul pe traseu, însă în timp a început să îmi placă tot mai mult, să abia aștept jocul, să mă bucur de oamenii din jurul meu și să am momente tot mai frumoase.

”Atletismul a rămas sportul în care am avut cele mai frumoase performanțe”

Ai făcut gimnastică de la 5 ani și la 11 ani te ai apucat de atletism. Regreți că ai renunțat la gimnastică?

– Nu regret că am renunțat la gimnastică, am practicat timp de 6 ani, dar ultimii 2 ani am făcut în paralel cu atletismul, așa că am putut să aleg și să îmi dau seama unde mă potrivesc mai bine și unde îmi place mai mult. Așa că atletismul a rămas sportul în care am avut cele mai frumoase performanțe.

În prezent mai participi la competiții? La ce anume?

– În prezent, particip la Campionatele Naționale, Campionat Internațional, fiind componentă a lotului național de seniori în proba de 400 m garduri.

Vrea să-și deschidă propriul cabinet

Ești kinetoterapeut. Ai propriul cabinet sau ești angajată undeva? Cum a început această pasiune?

– Da, sunt kinetoterapeut. E meseria pe care eu o iubesc. Iubesc să ajut oamenii în primul rând, așa că am studiat Facultatea de Kinetoterapie și Masterul, apoi multe cursuri cu acreditare internațională. Practic de 7 ani și încă nu m-am plictisit și vreau să știu tot mai mult și să ofer tot mai mult. Sunt foarte pasionată și dedicată în a trata fiecare om specific.

Am lucrat în clinică. Îmi doresc și sper să deschid cabinetul meu curând, să pot recupera oamenii cât mai bine și să pot ține chiar și cursuri altor terapeuți, să dau mai departe tot ce am studiat.

”Fac totul cu drag și îmi găsesc timp pentru toate”

De 10 ani stai în București. Te-ai acomodat?

– Da, m-am acomodat. Am locuința aici, job-ul aici, activitățile, prietenii care sunt ca o familie pentru mine.

Cum te împărți pentru toate? Îți ajunge timpul?

– Fac totul cu drag și îmi găsesc timp pentru toate. Mai am momente când obosesc, pentru că și sportul îl fac de performanță și recuperarea cu oamenii vreau să fie cât mai calitativă. Atunci mă retrag, prefer să îmi încarc bateriile și să încep de la capăt cu forțe proaspete și lucidă.

Cum arată o zi pentru tine?

– Mă trezesc la 6 dimineața, mănânc, merg la stadion, mă antrenez 2h (de luni până sâmbătă), fac cumpărăturile, mănânc, fugeam la clinica de la 13-20, de cele mai multe ori unde aveam caz după caz, oameni diferiți, apoi în funcție de cum eram, mai petreceam timpul, după, relaxându-mă.

”Lucrurile vor fi de la sine, cu omul potrivit la momentul potrivit”

De gătit ai timp? Ce preferințe culinare ai?

– Gătesc de pe la 16 ani, am momente când am timp, momente când nu. Dar când am, fac paste, în special Carbonara, gătesc grill, cam orice. Și fac o prăjitură Snickers foarte bună, despre care am povestit mereu colegilor de la Survivor și le-am promis că îi voi aștepta cu ea, când se întorc.

Ai vreun iubit sau soț? Copii îți dorești?

– Nu am. Îmi doresc să am o familie, iubesc copiii, dar cred că lucrurile vor fi de la sine, cu omul potrivit la momentul potrivit.