Marian, fratele Mădălinei Manole, serie de nenorociri interminabile: „O să iasă totul la lumină!”

Marian Manole, fratele Mădălinei Manole, a trăit ultima mare durere, de curând, după ce tatăl lui s-a stins din viață, după ce a contactat Covid-19.

Tot anul acesta se împlinesc 10 ani de la tragica moartea celebrei sale surori, Mădălina Manole, iar în 2017, acesta și-a îngropat și mama. El își amintește cu drag de familia lor și de momentele speciale trăite împreună.

Mădălina Manole este o amintire superbă pentru fratele ei, acesta povestește cu drag de relația specială pe care o avea cu sora sa și spune că familia Manole a fost întotdeauna unită și fericită.

Marian, fratele Mădălinei Manole: „Niciun indiciu nu duce la sinucidere”

„Relaţia cu sora mea era cea mai frumoasă. Eram împreună în turnee. Pot confirma Bebe Mihu, Maria Dragomiroiu, Romică Ţociu, Aurelian Temişan. Am trăit nişte clipe minunate, alături de ea şi de ei. Noi am avut o copilărie normală. Am fost crescuţi de părinţii noştri cu sacrificii. Am fost o familie unită! Fericită! Cine nu se mândrea cu asemenea fată?”, a mărturisit el, citează wowbiz.ro.

Marian spune că familia lor era una fericită până în momentul apariției fostului soț al Mădălinei, Petru Mircea, în viața lor și că în privința morții surorii sale, nu este nici un indiciu care să ducă la sinucidere.

„Nici un indiciu nu duce la sinucidere. Criminaliştii de peste Ocean sunt nişte neaveniţi? Ai noştri au făcut cazul praf! Dacă ar fi băut atâta insecticid avea totul ars pe interior. Avea sânge mult. Nu se putea face din cădere”.

„O să iasă totul la lumină! Eram o familie normală şi fericită până a apărut el (Mircea-n.r.), dacă stătea acolo, lângă ai lui, la Botoşani, Mădălina era azi în viaţă!” declară Marian, conform sursei citate anterior.

Fratele cântăreței mai precizează și că niciun membru al familiei Manole nu l-a mai văzut pe fiul surorii lui de 10 ani, de când aceasta s-a stins din viață.

Ultima tragedie din viața lui Marian a fost moartea tatălui, Ion Manole, care a trecut în neființă, săptămâna trecută, răpus de Covid-19, după cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate. El ne-a povestit atunci că atât el, cât și părintele său au fost declarați pozitiv.

„DUMNEZEU să te odihnească în pace, tată! Acum ești împreună cu fata și soția ta!”, a fost mesajul emoționant postat de fratele celebrei soliste pe Facebook la momentul respectiv.

Ion Manole își petrece somnul de veci la ”Cimitirul Bolovani” din Ploieşti, în același loc unde se odihnesc atât soția, cât și fiica acestuia. Mădălina Manole s-a stins din viață pe 14 iulie 2010 lăsând în urmă un băiețel de doar un an și o familie îndurerată.