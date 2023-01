Marile obiective ale lui PSG în 2023! Contract nou pentru Messi, ridicarea unui imperiu fotbalistic şi primele acţiuni vândute

Anul 2023 se anunţă unul foarte important pentru viitorul lui PSG. Pentru multe luni, fanii parizieni s-au temut că şeicii din Qatar vor decide să plece de la club, după terminarea Campionatului Mondial 2022, însă planurile acestora sunt cu totul altele pentru formaţia de pe “Parc des Princes”.

Prelungirea contractului lui Lionel Messi, primul mare obiectiv la PSG pentru 2023

Lionel Messi a intrat în ultimele şase luni de contract cu PSG şi poate negocia cu orice echipă pentru un viitor acord. Printre zvonuri s-a numărat şi o revenire la FC Barcelona, însă oficialii campioanei Franţei par că sunt aproape să bifeze primul obiectiv pe 2023.

Presa internaţională a anunţat că Lionel Messi şi PSG ar fi ajuns la un acord verbal pentru prelungirea contractului. Mai lipseşte o semnătură pentru a oficializa legătura până în vara lui 2024. De altfel, starul argetinian i-a liniştit pe şeici încă din decembrie, când le-a transmis că va semna noul contract.

PSG vrea un imperiu fotbalistic la fel de mare ca cel al lui Manchester City

Şeicii de la Manchester City au creat, în ultimii ani, un adevărat imperiu fotbalistic. , după ce Bahia, în decembrie 2022, a devenit ultima stea din constelaţia “cetăţenilor”. Modelul pare să fie pe placul celor din Qatar, care vor să aibă, la rândul lor, mai multe cluburi.

Qatar Sports Investments (QSI) deţine PSG din 2011, iar anul trecut a achiziţionat acţiuni şi la un alt club din Europa. Pe 10 octombrie 2022, , o afacerea care a costat 80.000.000 de euro.

PSG şi Sporting Braga nu vor rămâne prea mult timp singurele cluburi din portofoliul Qatar Sports Investments. În 2023, QSI va căuta noi echipe în care să investească, pentru ca în viitor să rivalizeze cu City Football Group.

Nasser Al-Khelaifi e dispus să vândă acţiuni din PSG

Investiţiile qatarezilor în PSG au transformat clubul, care a ajuns unul dintre cel mai bogate din fotbal. În mai 2011, când QSI a cumpărat 70% din acţiuni, , ca mai apoi, în martie 2012, să mai dea încă 30.000.000 de euro pentru a deţine controlul total.

La 11 ani de la acel moment, PSG a ajuns să fie evaluat la 4.000.000.000 de euro şi şeicii vor să profite de acest lucru. Nasser Al-Khelaifi a susţinut că a existat o ofertă colosală pentru a vinde clubul, însă a anunţat că este dispus să vândă doar o parte din acţiuni.

Este vorba de 15% din acţiunile de la PSG, iar şeicii speră ca afacerea să fie făcută în 2023. Cu această ocazie, campioana Franţei vrea să intre şi pe alte pieţe, ca o extindere a mărcii sportive.

PSG îşi inaugurează noul centru de antrenament şi vrea un stadion nou

PSG a construit un nou centru de antrenament, în Yvelines, pe care îl va inaugura în 2023. Cu 17 terenuri şi o arenă cu o capacitate de 3.000 de locuri, complexul va fi unul de cinci stele, iar QSI a investit 250.000.000 de euro pentru această bijuterie. Următorul pas este mutarea de pe “Parc des Princes”, însă situaţia nu este prea uşoară.

Şeicii au luat în calcul să mute echipa pe “Stade de France” şi chiar să cumpere stadionul construit pentru Campionatul Mondial 1998. Propietarul arenei cere 600.000.000 de euro, un preţ pe care Qatar Sports Investments îl consideră mult prea mare.

O variantă luată în calcul este şi construirea unui stadion nou de la zero, cu o investiţie de 500.000.000 de euro. Oricum, campioana Franţei nu mai are viaţă lungă pe “Parc des Princes”, stadion deţinut de Primăria Parisului. “Studiem alte alternative pentru că încep să cred că nu suntem bineveniți pe Parc des Princes. Ei se joacă cu noi, iar noi am obosit”, spunea Nasser Al-Khelaifi.

Pentru fanii lui PSG, marele obiectiv pentru 2023 este câştigarea Ligii Campionilor. Cu investiţii colosale, parizienii au ajuns o singură dată în finala Champions League, în 2020, când Bayern Munchen a câştigat trofeul. Acum, cele două formaţii se vor întâlni în dubla din optimile de finală, astfel că sunt şanse mari ca visul parizienilor să fie spulberat din nou.