Marinos Ouzounidis, promisiune înainte de Sepsi – U Craiova: ”Vom arăta mult mai bine”. Video

Antrenorul Marinos Ouzounidis a promis înaintea meciului Sepsi – U Craiova, din etapa a șasea a play-off-ului din Liga 1, că echipa sa va arăta mult mai bine față de eșecul surprinzător cu Academica Clinceni.

Oltenii au pierdut în fața ilfovenilor după autogolul lui Marius Constantin și sunt acum la trei puncte în spatele celor de la FCSB și la cinci de liderul CFR Cluj.

La finalul acelei întâlniri, tehnicianul grec și-a criticat jucătorii și a precizat că a fost cel mai prost meci de la venirea sa în Bănie.

Promisiunea lui Marinos Ouzounidis înaintea partidei Sepsi – U Craiova

Pentru elevii lui Marinos Ouzounidis urmează meciul Sepsi – U Craiova, o nouă deplasare grea pentru ”juveți”, dar antrenorul elen a promis că jocul elevilor săi va fi mult mai bun decâît cel prestat în runda precedentă.

”Va fi o partidă extrem de dificilă. Sepsi este o echipă bună, dar noi trebuie să mergem cu încredere și să ne îmbunătățim jocul față de ultimul meci în care nu am evoluat foarte bine. Am încredere în echipa mea, am încredere în șansele noastre.

Trebuie să avem atitudine, să ne ridicăm standardul de joc și să câștigăm. Pentru toate echipele e dificil să joace în această perioadă, sunt meciuri din 3 în 3 zile, se acumulează oboseală. Dar acestea sunt condițiile, trebuie să jucăm și este foarte important să ne scoatem din minte cuvântul oboseală”, a declarat Ouzounidis.

Șansele Craiovei la titlu s-au diminuat

”Jucătorii știu că nu au avut o evoluție foarte bună, nu trebuie să le spun eu lucrul acesta, sunt conștienți. Consideră că putem mult mai bine și că vom arăta mult mai bine și că a fost doar un accident pentru noi meciul de la Clinceni”, a încheiat antrenorul Universității Craiova.

Jucătorii lui Ouzounidis au fost dezamăgiţi după partida cu Academica Clinceni şi au spus că au scăzut şansele Universităţii Craiova la titlu după acest eşec, însă mai sunt 15 puncte în joc şi trebuie să obţină cât mai mult din meciurile rămase.

Partida Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – Universitatea Craiova, din etapa a șasea a play-off-ului din Liga 1, se va disputa miercuri, 5 mai, de la ora 19:00.