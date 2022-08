Marius Croitoru, acuze dure pentru Istvan Kovacs după FC U 1948 – U Craiova 1-2: ”Degeaba avem VAR! Dacă nici de acolo nu vedem, avem o problemă”

Considerat cel mai bun arbitru român al momentului, Kovacs a avut o prestație ezitantă în derby-ul Olteniei, în care din care s-a stabilit scorul final.

Istvan Kovacs, pus la zid de Marius Croitoru după FC U 1948 – U Craiova 1-2

La finalul întâlnirii FC U 1948 – U Craiova 1-2, Marius Croitoru a pus tunurile pe Istvan Kovacs pentru cel de-al doilea penalty acordat oaspeților și mai ales pentru faptul că VAR-ul nu a intervenit pentru a schimba decizia.

”Sunt anumite lucruri care fac diferența. Degeaba avem VAR. Dacă nici de acolo nu vezi clar că mingea îl lovește în cap, nu în mână, înseamnă că avem toți o problemă. Scorul nu reflectă realitatea în teren, am jucat tot meciul mai bine.

Am jucat împotriva echipelor din cupele europene, aveam nevoie de Bauza. Dar am dominat de la primul până la ultimul minut. Am arătat că suntem demni de acest derby, dar un penalty eronat a făcut diferența. Dacă greșesc, îmi cer scuze. Dar se vede că mingea trece peste mână.

Am jucat împotriva unei echipe bune, locul 3, ne reprezintă în cupele europene. Ne-au pus probleme individual, dar echipa mai bună a fost FC U. Genul ăsta de echipe nu te bat pe joc colectiv, ci pe realizări individuale”, a declarat Croitoru.

Croitoru le ține pumnii rivalilor în Conference League

Tehnicianul formației FC U Craiova a reiterat faptul că obiectivul echipei sale este calificarea în play-off și a admis faptul că dacă nu va reuși acest lucru este dispus să părăsească postul.

”Obiectivul este acela de a merge în play-off. Dacă nu voi reuși, fac un pas în spate și las pe altcineva. Dar echipa mea joacă un fotbal frumos. Indiferent ce se întâmplă, lucrurile continuă. Le-am explicat asta.

Drumul este lung, iar după 30 de etape să fim unde ne dorim. Adică în play-off. Universitatea are șanse de calificare, e doar 1-0. Dar înfruntă o echipă cu dinamică foarte bună, tânără, cu știința jocului. Dar le urăm baftă, sunt români și ne reprezintă în cupele europene”, a spus Croitoru.

Meciul din Bănie a fost unul de bună calitate, însă adevăratul spectacol a fost în tribune, acolo unde fanii celor două formații s-au întrecut în la adresa rivalilor.