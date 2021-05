Marius Croitoru atacă pe toată lumea: „E o tiradă a televiziunilor înainte şi după meciurile cu FCSB”

Marius Croitoru a fost extrem de suparat după acuzele de la meciul cu Craiova și le-a recomandat echipelor din Liga să nu mai cumpere jucători de la Botoșani dacă ei consideră că nu își apară corect șansele.

Antrenorul lui FC Botoșani a fost extrem de deranjat de acuzele aduse echipei sale și a refuzat să vină la interviu după meci.

Silvian Cristescu a creat un scandal-monstru în tribune, în care s-a implicat și Croitoru de pe bancă, în timp ce fanii oltenilor i-au așteptat după meci și i-au numit „sclavii lui Becali”.

Marius Croitoru, dezlănțuit: „Îmi doresc atât de mult să batem FCSB, să demonstrăm că nu facem jocurile nimănui!”

„Nu am nimic cu televiziunea și nici cu presa. Pe id-ul meu scrie antrenor cu portarii, sunt total de acord. Asta sunt. Am făcut hârtie către Ligă să îmi schimb în antrenor secund. Sunt tensiuni ale meciului, îi înțeleg și nu vreau să dezvolt subiectul. Nu am arătat nimic la nimeni. Eu îi respect foarte mult. Nu am vorbit cu Cristescu. Nu m-am întâlnit.

E păcat că se discută de multe alte lucruri și nu de un joc frumos. E atâta discuție, am văzut și întrebările după meci. Toate sunt cu tentă. Nu vi se pare că și-au dorit mai mult? De ce sunt întrebările astea? Cu Steaua de ce s-a jucat așa? De ce toate pun într-o lumină proastă clubul Botoșani?

Echipele care sunt în luptă cu FCSB, sunt și cu FC Botoșani. Cum poți să cumperi niște jucători care au jucat împotriva Stelei și s-au dat la o parte? Cum poți să cumperi jucători de acolo dacă s-au dat la o parte cu Steaua? De aia e tensiune și presiune pe adversari”.

Marius Croitoru: „De ce nu s-a scris că ne-am la o parte cu CFR-ul? Jocul a fost același!”

„Cât a fost scorul în primele 25 de minute cu CFR. 2-0! De ce nu s-a scris că ne-am dat la o parte cu CFR-ul?! Că nu aveau niciun interes! Același fotbal și același scor l-am avut și cu FCSB. Am avut două penalty-uri, în care s-a dat un al treilea, când noi eram peste FCSB și noi puteam să egalăm!

S-a scris doar că s-a făcut un joc slab și ne-am dat la o parte. La fel a fost și cu CFR! Am intrat în joc și am dominat adversarii. Nu înțeleg de unde toate aceste prostii? Toată lumea încearcă să arunce cu noroi. Nu ne vom da niciodată la o parte în fața niciunui adversar, nici eu, nici domnul Iftime, nici nimeni! E o tiradă a presei și a televiziunilor înainte și după meciurile cu FCSB, indiferent de ce se întâmplă! De ce? De ce alimentați lucrurile astea?

Zice lumea că o lăsăm mai moale. Nu va exista vreodată! Niciodată în viața asta nu mi-am dorit altceva decât să îi bat pe cei mai buni! Toată lumea își dorește să bată echipele astea: toți antrenorii și toți jucătorii. Nu se pune problema de așa ceva! Asta mă deranjează. Toată lumea vede la televizor și e influențată”.

Marius Croitoru: „Noi știm cât ne chinuim, cât muncim și toată lumea ne face în toate felurile!”

„Suntem singura echipă care a intrat în playoff pe locul șase și am făcut zece puncte. Tocmai asta e deranjant, pentru că noi știm cât ne chinuim, cât efort depunem, cât muncim și toată lumea ne face în toate felurile. Este prea mult! Pur și simplu nu-mi vine să mă uit la televizor.

Îmi doresc atât de mult să batem FCSB-ul pentru a demonstra că nu facem jocurile nimănui. Și eu i-am bătut! Noi ne-am dus în cupele europene de pe locul patru pentru că Astra nu a avut drept, FCSB dacă nu câștiga Cupa, nu juca în cupele europene.

Sunt echipe mari care au pierdut de mai multe ori cu FCSB. Eu ce să le spun acum băieților? Toată lumea îi face praf. Când ajungem în oraș, nu poți să auzi toate jignirile care au fost aruncate la adresa noastră, în alte localități unde mergem să jucăm. Asta aud și numai asta citesc!”.

Marius Croitoru: „Cei de la FCSB sunt jigniți și se aruncă cu noroi în munca lor!”

„Și cei de la FCSB sunt jigniți și se aruncă cu noroi în munca lor de zi cu zi. Crezi că noi ne permitem să le spunem jucătorilor să o lase mai ușor? Te duci la pușcărie! Nici nu înțeleg jucătorii străini ce le zic. Cine își permite să facă lucrurile astea?

Repet, de ce cumperi jucători de la Botoșani când știi că s-au dat la o parte? Nu aruncă niște vorbe ca să își ascundă neputință? Nu îți e frică că se dau la o parte când joci cu ei? A, că aruncăm cu banii în munca unui patron care aduce banii de la familia lui.

Domnul Iftime face eforturi imense, ca să vină lumea să îl jignească în fiecare săptămână că e prieten cu Gigi Becali? Nu e totuși prea mult?”, a spus Marius Croitoru la Digi Sport Matinal.