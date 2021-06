Marius Șumudică a explicat cum s-a lăsat convins să aleagă CFR Cluj: „Rar mi-a fost dat să întâlnesc așa om”

FANATIK a anunțat în exclusivitate că a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane cu CFR Cluj, după ce de a antrena FCSB.

Antrenorul în vârstă de 50 de ani a fost alesul lui Neluțu Varga, după ce campioana a mai purtat negocieri cu alți patru antrenori: Cosmin Contra, Laurențiu Reghecampf, Costel Gâlcă şi Cristiano Bergodi, așa cum site-ul nostru a anunțat în premieră.

Marius Șumudică îi laudă pe cei din conducerea lui CFR Cluj: „A primat seriozitatea lor”

Marius Șumudică a făcut anunțul oficial în cadrul emisiunii Digi Sport Special, în care a vorbit pe larg despre această decizie, Marian Copilul, fiind principalul motiv pentru care a semnat cu CFR Cluj: „Am negociat cu mai multe echipe din Arabia Saudită, dar pentru mine a primat seriozitatea celor de la CFR Cluj. Am întâlnit niște oameni senzaționali.

Am lucrat cu mulți președinți de club, dar rar mi-a fost dat să întâlnesc un om ca Marian Copilul. Nu mi-a fost greu să iau această decizie. Având în vedere potența echipei, a grupului, performanțele din ultima vreme și șansa de a mă bate la trofee pentru că asta mi-am dorit”, și-a început discursul noul antrenor al lui CFR.

Șumudică a mai antrenat în zona Golfului de unde a avut mai multe oferte de la echipe din a doua jumătate a clasamentului, așa cum FANATIK . Tehnicianul ar fi putut avea un salariu uriaș însă a refuzat oferta deoarece își dorește să se câștige cât mai multe trofee: „În Golf, orice antrenor român ar merge nu poate lua decât o echipă din a doua jumătate a clasamentului și nu poți termina mai sus. Puteam lua bani foarte mulți, nu era o problemă, dar vreau să fac performanță. Cred că e un mediu propice”, a surprins antrenorul.

Marius Șumudică: „Am semnat cu ochii închiși!”

Marius Șumudică a fost surprins de modul în care s-au purtat negocierile cu CFR Cluj și a fost convins imediat să semneze în alb, „ca primarul”, mai ales că va avea mână liberă la transferuri și în alcătuirea echipei, dar și un salariu bun pentru Liga 1: „Ieri am avut o discuție cu președintele clubului. Au fost unele mici neconcordanțe la nivel de contract. Nici nu s-a uitat. Imediat le-a scris. Când am văzut cum se comportă imediat am semnat cu ochii închiși.

Și financiar e un contract de bun simț. Am căzut imediat de acord. Un om deschis. Libertatea de a discuta, de a alege unii jucători. Mi-a dat mână liberă la alcătuirea echipei, a lotului, mă sfătuiesc cu oamenii de lângă mine, dar te simți antrenor. La ce mi-a oferit și ce discuții am avut, m-am simțit antrenor. Sunt niște condiții extraordinare pentru România”, a mai spus fostul rapidist.

Îl auzeam și pe domnul Becali, spunea că jur că nu mă duc, eu nu am avut așa ceva… Când am discutat cu FCSB nu am discutat cu CFR Cluj, cu nimeni din România. Agentul meu a vorbit și cu domnul Becali. Nu a fost o licitație. CFR să vină să-mi zică… Nu. Am bătut palma. Cuvântul a ținut loc de ștampilă. Nici nu știu ce mi-a scris în contract, dar am semnat cu ochii închiși pentru că mi-am dat seama ce fel de oameni sunt.

„Obiectivul e campionatul și să ne calificăm în grupele Europa League”

Marius Șumudică a vorbit și despre obiectivul principal al lui CFR Cluj în sezonul viitor din Casa Pariurilor Liga 1, acela de a cuceri al cincilea titlul consecutiv și accedarea în grupele UEFA Europa League: „Obiectivul e campionatul, să jucăm fotbal, să luăm trofee. Și să ne calificăm cât mai departe. Pentru mine, Conference League, chiar dacă financiar oferă o stabilitate la un club de Liga 1.

Pe mine mă interesează soluția de mijloc. Să ne calificăm în grupele Europa League. La fotbal totul e posibil. Am scos West Ham de două ori. Am mers în primăvară cu Roma, Plzen, când era Plzen o forță. Luptăm și pentru UCL, dar obiectivul meu sunt grupele UEL.

Pe termen lung e să câștigăm trofee și mă refer aici la Cupa României. Supercupa e primul obiectiv și îmi doresc acest trofeu.. Grupe de UCL sau titlu? Grupe de UCL! Dar dacă ajungi acolo nu cred că poate fi întâmplător. Dacă ajungem acolo clar vom fi puternici și vom câștiga și campionatul”, a spus Marius Șumudică la Digi Sport Special.

