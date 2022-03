Marius Șumudică, noul antrenor al lui Al Shabab. Tehnicianul se întoarce la formația saudită după 3 ani. Prima reacție a românului

Tehnicianul a fost la începutul lunii februarie și a încasat 130.000 de euro.

Al Shabab anunță întoarcerea ca antrenor a lui Marius Șumudică

Marius Șumudică nu a stat prea mult timp șomer și o preia pe Al Shabab, pe care a mai antrenat-o în sezonul 2018-2019. Saudiții l-au și anunțat pe contul de Twitter ca fiind noul antrenor, iar tehnicianul a confirmat informația.

ADVERTISEMENT

☑️ ماريوس سوموديكا مدرباً لـ — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC)

Șumi îl va înlocui la formația din Arabia Saudită pe brazilianul Pericles Chamusca și va avea sub comandă câțiva jucători de clasă mondială, precum argentinienii Ever Banega și Luciano Vietto, brazilienii Iago Santos, Paulinho, Carlos și Seba, senegalezul Alfred N’Diaye sau camerunezul John Mary.

شكرًا لك سيد شاموسكا 🤍 — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC)

Cu cinci etape înainte de finalul sezonului, Al Shabab se află pe locul 4 în campionatul Arabiei Saudite, cu 47 de puncte, la 13 puncte distanță de liderul Al Ittihad, formație pregătită de Cosmin Contra.

ADVERTISEMENT

Noua echipă a lui Șumudică este la un singur punct de poziția a treia, ocupată de Al Nassr, și care duce în preliminariile Ligii Campionilor Asiei și la două de Al Hilal (care are însă două meciuri mai puțin disputate), aflată pe locul doi, care asigură participarea direct în grupele cele mai importante competiții asiatice.

Ce contract are tehnicianul

Marius Șumudică a declarat că nu a putut refuza oferta de la Al Shabab și a menționat că își dorește să treacă de faza grupelor Ligii Campionilor Asiei cu formația saudită. ”Voiam să mă odihnesc până la vară. Am primit această ofertă, nu puteam să o refuz, mai ales că e o echipă mare, care joacă în Liga Campionilor Asiei.

ADVERTISEMENT

Numai când zic Banega, îți dai seama unde mă duc să lucrez. Cred că sunt printre ultimii antrenori care au rezistat un an la echipă. Mâine voi călători, am semnat contractul, l-am trimis și totul e ok. Am semnat pe două luni, cu opțiune pe un an de zile.

Îmi propun să fac mai mult decât cel dinaintea mea. Cel mai important e să mă calific mai departe în Liga Campionilor. Vom avea șase meciuri, cu o echipă din Iraq, cu Mumbai City din India și cu Al Jazira din Emiratele Arabe Unite”, a declarat tehnicianul la .

ADVERTISEMENT

Șumudică ajunsese analist TV

În urmă cu doar trei zile, Marius Șumudică vorbea despre faptul că într-o zi se va întoarce la Ah Shabab. ”Un jurnalist saudit m-a sunat să mă întrebe dacă m-aș întoarce în Arabia să lucrez iar acolo. Voi lăsa doar acest videoclip aici în loc de un răspuns… PS: Și un scurt mesaj către fanii lui Al Shabab care îmi scriu pe Twitter: într-o zi, mă voi întoarce acasă”, a scris Șumudică pe Twitter.

ADVERTISEMENT

Tehnicianul nu a negat faptul că și-ar fi dorit să preia funcția de antrenor la Rapid după demiterea lui Mihai Iosif, dar conducerea grupării giuleștene l-a ales pe Adrian Mutu. Șumi pe rețelele de socializare.

După acest episod, antrenorul în vârstă de 51 de ani a acceptat propunerea de a analiza la televizor meciurile din Casa Pariurilor Liga 1. El a semnat un și a debutat la derby-ul Rapid- Dinamo.