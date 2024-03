Marius Șumudică a reacționat după ce presa din Turcia i-a anunțat plecarea: “Iar m-ați demis?!”. Update

Marius Șumudică anunță că nu e dispus să plece de la Gaziantep. Antrenorul de 53 de ani infirmă declarațiile apărute în presa locală, conform cărora ar fi pregătit să își dea demisia după eșecul cu Antalyaspor.

”Iar m-ați demis?! N-am pomenit așa ceva! Nu știu de unde apar astfel de declarații de la mine, când eu nu am vorbit despre așa ceva. Mi se pare aiurea să apară astfel de informații și eu să stau să dezmint, zău!

Nu zic, se poate întâmpla orice, dar eu nu am anunțat că plec de la Gaziantep, nici nu am apucat să discut cu conducerea. Acum am aterizat”, a declarat Șumudică pentru .