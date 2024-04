Marius Șumudică, dur cu preferații lui Gigi Becali: „Cu Șut și Lixandru la mijloc, FCSB o să aibă mari probleme!”

și a ratat șansa de a deveni matematic noua campionaă a Românie la finalul acestei runde. În direct la FANATIK SUPERLIGA de pe Prima Sport 1, ocazie cu care i-a criticat extrem de dur pe Adrian Șut și Mihai Lixandru, doi dintre preferații patronului Gigi Becali.

Marius Șumudică, dur cu Adrian Șut și Mihai Lixandru: „Cu ei doi, FCSB o să aibă mari probleme!”

Adrian Șut, printre cei mai buni jucători ai FCSB-ului în acest sezon și unul dintre preferații patronului Gigi Becali, nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor în derby-ul cu Rapid. el a avut o evoluție ștearsă și când a pasat aiurea în preajma propriului careu.

ADVERTISEMENT

Alături de Șut, a dezamăgit în acest meci și Mihai Lixandru, un alt om de bază la mijlocul terenului în angrenajul gândit la FCSB de cuplul de antrenori Elias Charalambous – Mihai Pintilii. Lucru remarcat de patronul Gigi Becali, dar și de Marius Șumudică, noul analist care consideră că FCSB va avea mari probleme în perspectiva meciurilor din cupele europene cu cei doi titulari.

„Un derby, întotdeauna încerci să te autodepășești la asemenea meciuri. Două reprize diametral opuse… Prima cu un Rapid agresiv, degeaba au spus unii că s-a jucat într-un 4-2-3-1… Rapidul are foarte mare inteligență, împinge foarte mult liniile, joacă un 4-1-4-1, blochează foarte bine mijlocul terenului, unde Lixandru și Șut nu au făcut o partidă grozavă.

ADVERTISEMENT

Să mă ierte Dumnezeu, dacă FCSB, campioana țării, încearcă să iasă din presiune, din prima linie de presiune a presingului, cu cei doi, o să aibă mari probleme. Cum a dat de o echipă agresivă, o echipă care știe să facă această presiune în treimea adversă, a avut probleme. Șut, pus sub presiune, aduceți-vă aminte, greșește”, a spus Marius Șumudică.

Marius Șumudică despre Mihai Lixandru: „A fost din alt film”

Reputatul tehnician a identificat problemele pe care FCSB-ul le-a avut la construcție, mai ales în prima repriză, dar și cauzele pentru care echipa lui Charalambous întâmpină deseori dificultăți la fazele fixe. Șumudică e de părere că Șut și Lixandru nu sunt jucători care să creeze superioritate pe atac pozițional și nici nu găsesc soluții atunci când adversarii urcă în presing avansat.

ADVERTISEMENT

„Clar, FCSB are mari probleme pe atac pozițional. Nu poate să construiască, pentru că nu are jucători care să-ți facă superioritate și să-ți construiască jocul. În momentul în care o echipă le-a făcut presing, nu are această calitate.

Nici în zonă centrală cu Lixandru, care a fost din alt film, foarte ușor a recuperat Rapidul mingea din treimea lor. Au jucat direct pe vârf, după care au avut soluții, pentru că Rapidul are jucători de viteză în față.

ADVERTISEMENT

Rămân dezamăgit de ceea ce a arătat FCSB în prima repriză, practic nu a putut să treacă de o linie de presing. Nu a avut soluții, cu toate că a avut posesia. În momentul în care Rapid se retrage în a doua repriză, găsește soluții, joacă între linii pe Băluță și ajunge mult mai ușor la finalizare.

În continuare, FCSB are mari probleme la talie și la faze fixe. Iau goluri ușor la faze fixe pentru că nu au un jucător cu talie, un pivot, nu-l au decât pe Ngezana sau cine a mai jucat lângă el, Chiricheș și Dawa… Au jucători mici, oricine poate să-i călărească, mai ales când vor fi cupele europene, în Champions League sau unde vor ajunge”, a mai spus Marius Șumudică în încheierea intervenției la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Sumudica, NOUL ANALIST Fanatik SuperLiga! A EXPLODAT IN DIRECT dupa FCSB - Rapid 2-2