Marius Șumudică, un car de nervi după a treia înfrângere consecutivă în campionatul Turciei: „N-am mai întâlnit în toată cariera mea o situație ca asta”

Marius Șumudică nu are deloc o misiune ușoară în noua aventură din campionatul Turciei. După un început promițător (n.r. 2-0 cu Adana Demirspor și 2-1 cu Altay), a suferit sâmbătă cea de-a treia înfrângere consecutivă, scor 0-1, pe terenul lui Giresunspor – una dintre contracandidate în lupta pentru evitarea retrogradării – și a coborât sub ultima poziție care asigură salvarea.

Vizibil iritat, antrenorul român a pus această situație pe seama accidentărilor cu care se confruntă echipa și s-a lansat într-o adevărată tiradă la adresa arbitrilor, în special pentru penalty-ul ce avea să decidă soarta partidei. Și elevii săi au reușit să introducă mingea în poartă, cu doar 11 minute înaintea fluierului final, dar centralul a anulat golul, ajutat de .

Marius Șumudică și-a ieșit din minți după ce Yeni Malatyaspor a ajuns pe loc retrogradabil în Turcia

„Nu meritam să pierdem azi. Am jucat bine, îmi felicit băieții pentru că au luptat. Azi am avut ghinion. Nu e posibil să primești un gol din penalty… Giresun n-a avut nicio ocazie.

Noi am avut bară. De asemenea, la încălzire se accidentează Wallace, Tetteh e accidentat, Ndong e suspendat. Cu cine să joc?

Mă uit pe bancă și am doar jucători tineri. Am folosit jucători care n-au evoluat niciodată în Super Lig. Azi am pierdut 4-5 jucători din primul 11.

E foarte greu să faci rezultate cu Malatyaspor așa. Îmi pare rău, nu vreau să vorbesc despre cine a făcut lotul, echipa, dar îmi este foarte greu ca zilnic să îmi fie teamă să fac antrenament ca cineva să nu se mai accidenteze”, a declarat Marius Șumudică pentru .

Urmează duelul infernal cu Galatasaray

Pe lângă problemele de lot cu care se confruntă, antrenorul român a invocat ghinionul și s-a arătat deranjat de maniera în care arbitrii au judecat anumite faze din ultimele meciuri, soldate cu .

„A fost și ghinion. Cu Kasimpasa, pentru un centimetru, am pierdut golul lui Tetteh. Dacă era 1-0 pentru noi, era altă poveste. Azi am avut ocazii, am avut bară, au fost și anumite faze pe care nu știu de ce nu le-a verificat VAR-ul, acest arbitru, care e cel mai bun din Turcia.

La noi, o singură lovitură, direct penalty. Ok, e posibil să fie penalty, dar și la noi au fost multe faze discutabile, iar în ultimele patru meciuri nu au fost nici măcar o dată la monitorul VAR.

Asta e viața, muncesc, dau tot ce pot. Îmi pare rău, e foarte dificil. N-am mai întâlnit în toată cariera mea o situație ca asta. Am 20 de ani de antrenorat, dar niciodată nu am pățit să pierd jucători așa, să am acest ghinion”, a conchis Șumudică.

În următoarea etapă, Yeni Malatyaspor – care a acumulat până acum doar 12 puncte – va primi vizita vicecampioanei, Galatasaray, unde evoluează românii Olimpiu Moruțan și Alexandru Cicâldău. Meciul este programat duminică, 28 noiembrie, la ora 18:00.