Meciul CS Mioveni – Dinamo e anchetat pentru posibilă fraudă la pariuri. Steliano Filip, principalul suspect. Reacția fotbalistului

în meciul jucat în etapa a 5-a a play-out-ului din SuperLiga, iar la finalul stagiunii trecute ”câinii” au retrogradat pentru prima dată în istorie în eșalonul secund.

Partida CS Mioveni – Dinamo, anchetată pentru implicare la pariuri

Conform , poliția, procuratura și FRF au pornit o anchetă ce vizează întâlnirea CS Mioveni – Dinamo, desfășurată în sezonul trecut, și în care se bănuiește o posibilă fraudă la pariuri.

ADVERTISEMENT

Principalul vizat este fostul fundaș stânga al ”câinilor”, Steliano Filip, care , cel care în primele 25 de minute ale jocului a comis mai multe faulturi și în cele din urmă a primit cartonașul galben din partea arbitrului Adrian Cojocaru.

Piața pariurilor s-a alertat în momentul în care au fost detectate plasarea unor sume mult prea mari pentru primirea unui cartonaș galben în meci de către Steliano Filip, dar și pe faptul că jucătorul lui Dinamo va fi avertizat până în minutul 25, ceea ce s-a și întâmplat.

ADVERTISEMENT

International Betting Integrity Association (IBIA), o organizație nonprofit înființată în 2005 în Marea Britanie cu scopul de a combate corupția din sport pentru pariuri ilicite, a fost una dintre societățile care au atras atenția către o posibilă fraudă la pariuri. ONG-ul are un rol de monitorizare a pariurilor și colaborează cu cei mai mari operatori de pe piața mondială.

FRF a confirmat începerea anchetei

Datele privind suspiciunile legate de meciul CS Mioveni – Dinamo, transmise de IBIA, au ajuns pe masa UEFA și FRF, iar mai marii de la Casa Fotbalului au confirmat informațiile și au anunțat începerea anchetei.

ADVERTISEMENT

”Vă putem confirma faptul că Departamentul de Integritate și Antifraudă din cadrul FRF a demarat o anchetă pe seama partidei menționate și că rezultatele acesteia au fost înaintate organelor abilitate. Fiind vorba de o anchetă aflată încă în desfășurare, nu putem oferi la momentul actual mai multe detalii”, a declarat un oficial FRF, pentru gsp.ro.

Mai mult, se pare că Federația Română de Fotbal a alertat și Parchetul în acest caz, iar procurorii au înaintat mai departe dosarul către ofițerii Inspectoratului Județean de Poliție Timiș.

ADVERTISEMENT

Cum se apară Filip

Fostul fundaș al lui Dinamo, Steliano Filip, a negat orice fel de implicare în mafia pariurilor: ”Nu m-a căutat nimeni, nu știu nimic. E prima dată când aud despre asta. Vă dați seama că am mai auzit lucruri despre mine de-a lungul carierei, dar acum nu știu nimic, nu am ce să spun”.

ADVERTISEMENT

Deși nu știe nimic despre o fraudă, fostul antrenor al ”câinilor” din acea perioadă, Dusan Uhrin, a mărturisit că a remarcat și el că în sezonul trecut jucătorii săi primeau foarte ușor cartonașul galben în debutul partidelor.

”Nu știu dacă am fost pe bancă la meciul ăsta. Am fost?! Ok. Nu știu nimic despre ce îmi spuneți. Am observat și eu că primeam multe galbene în startul meciurilor, dar nu le-am spus jucătorilor nimic. Nu mă gândeam la pariuri, e treaba lor dacă au făcut asta. Nu am altceva ce să comentez”, a spus Uhrin.

Răducioiu, deranjat de cartonașele primite de jucătorii lui Dinamo

Fostul mare internațional Florin Răducioiu, care la acel moment era director sportiv al lui Dinamo și a urmărit din tribune întâlnirea de la Mioveni, a remarcat și el faptul că jucătorii primeau foarte repede avertismente.

”E incredibil, nu am cuvinte! Am stat tot timpul cu băieții, ei voiau să salveze acest club de la retrogradare. Am observat și eu faptul că luam cartonașe galbene devreme în meci, iar treaba asta mă enerva.

Eu când jucam eram atent să nu iau galben repede pentru a nu exista riscul să fiu eliminat mai târziu în meci. Am remarcat galbenele noastre, dar nu mă gândeam că ar fi ceva necurat în spate…”, a afirmat Răducioiu.