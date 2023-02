Mesaj pentru președintele Răzvan Burleanu înainte de decizia în cazul Sepsi – FC U Craiova. „Poate-și aduce aminte când a venit la mine la birou în Dacia aia”. Video exclusiv

Miercuri, 15 februarie, Comisia de Disciplină din cadrul FRF ar trebui să dea un verdict în Cazul a mai fost în atenția Comisiei de încă două ori, pe 1 și 8 februarie, dar de fiecare dată

Mesajul lui Adrian Mititelu pentru Răzvan Burleanu înainte de decizia FRF în cazul de xenofobie de la meciul Sepsi – FC U Craiova: „Să nu uite ce a promis!”

FC U Craiova a învins Rapidul cu 2-1 în Giulești și Pentru a bifa această performanță, formația patronată de Adrian Mititelu are însă nevoie de un verdict favorabil în cazul meciului contra covăsnenilor, întrerupt definitiv de arbitrul Andrei Chivulete din cauza unor scandări xenofobe ale suporterilor olteni.

ADVERTISEMENT

O primă decizie este așteptată să se ia în ședința de miercuri a Comisiei de Disciplină din cadrul FRF, care a amânat deja de două ori să se pronunțe. Înaintea acesteia, Adrian Mititelu a avut un mesaj pentru Răzavn Burleanu, președintele Federației, pe care l-a exprimat în direct în

„Miercuri, așteptăm o decizie în cazul meciului cu Sepsi. Prin intermediul dumneavoastră vreau să trimit și eu un mesaj. Oare Federația poate să accepte ca după ultima etapă să ajungem în situația ca Sepsi, datorită potențialelor puncte pe care le va câștiga din meciul cu noi, aceste puncte să facă diferența pentru intrarea în play-off?

ADVERTISEMENT

Și poate Federația să-și asume o astfel de decizie, care nu va putea rămâne așa? Adică, tot cu clubul, tot cu cel în care ai dat toată viața ta și tot clubului căruia i-ai făcut cel mai mare rău să-i iei accesul pe merit în play-off? Pentru un meci stabilit pe niște criterii care nu au nicio legătură cu vinovăția noastră? Sută la sută vom merge la TAS…

Dar Răzvan Burleanu, tocmai clubului care l-a propus să fie președintele Federației, poate nu știți, dar noi suntem clubul care l-a propus la primele lui alegeri… Poate se gândește când a venit atunci cu mașina aia a lui, cu Dacia aia, în antecamera aici la mine la birou, ce mi-a promis mie când a venit la Federație. Ce mi-a promis mie când și-a anunțat candidatura… Că o să fie corect, că o să facă, o să dreagă, o să repare abuzul lui Dragomir. Adică din toate cluburile din România, tocmai noi să fim cei care suferă din chestia asta?”, a spus Adrian Mititelu la FANATIK SUPERLIGA.



ADVERTISEMENT

Adrian Mititelu vrea rejucarea meciului Sepsi – FC U Craiova: „Să dea dovadă de bărbăție!”

Deși e convins că din punct de vedere al regulamentului rejucarea meciului Sepsi – FC U Craiova nu ar fi posibilă, Adrian Mititelu încă mai speră că se va lua o asemenea decizie. Dar, pentru a fi așa, are nevoie și de acceptul clubului din Sfântu Gheorghe. Prin urmare, le cere oficialilor covăsneni să dea dovadă de bărbăție și curaj.

„Eu zic că rejucarea ar fi cea mai onestă decizie a lui Răzvan Burleanu. Dar, părerea mea, e că acum și Sepsi are interes să câștige acest meci cu orice preț. Și probabil că lucrurile vor degenera și vor duce la o decizie împotriva noastră. Nu știu, așa simt. Sper că mă înșel…

ADVERTISEMENT

Sau, eventual, să dea o decizie împotriva ambelor echipe, pentru că și Sepsi are culpă. Problema este că această Comisie nu poate să hotărască, nu are în Regulamemt să ia o decizie legată de rejucare. Părerea mea este că și Sepsi are aceeași culpă pe care o avem și noi. Noi nu aveam nicio pârghie.

ADVERTISEMENT

Eu, dacă eram organizator, imediat dădeam dispoziție și îi evacuam, și nu mai era nicio problemă. Domnii de la Sepsi au stat cu mâinile în sân și s-au bucurat. Au zis de două-trei ori în maghiară, de două-trei ori în română «Vă rugăm nu mai faceți!» și gata. De-abia așteptau să se termine meciul. Ori nu e corect așa ceva.

Am văzut că domnul Dioszegi pozează în om corect, și, într-adevăr, eu cred că e un om corect și sunt oamnei deosebiți acolo în secuime, am toată stima pentru ce au făcut acolo… Așa cum am mai spus-o, simpatizez foarte mult minoritatea secuiască, maghiară, pentru că sunt niște oameni deosebiți și de-a lungul istoriei au făcut atâtea lucruri bune…

Dar acum trebuie să dea dovadă de bărbăție și să spună clar rejucarea meciului. Părerea mea e că se poate face ceva dacă ambele părți susțin același lucru. Dacă Sepsi va intra în play-off datorită acestor trei puncte va pierde foarte mult ca apreciere și nu o va ajuta cu nimic acest lucru”, a încheiat Adrian Mititelu.

Fanatik SuperLiga, emisiunea din care afli toate exclusivitățile din fotbalul românesc, poate fi urmărită în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30. Poate fi vizionată pe site-ul FANATIK.RO, canalul de pagina de și conturile FANATIK de pe sau de pe Tik-Tok.