”Messi de România”. Un internațional român sufocat de fani pentru selfie-uri și autografe la un restaurant italienesc. Video incredibil

Fundașul s-a retras în această vară, după ce a îmbrăcat în ultimii 15 ani tricoul echipei romane. a fost împotriva lui Cremonese, câştigat de laziali cu 3-2, când a purtat şi banderola de căpitan.

Dragostea pe care fanii lui Lazio i-o poartă lui Ștefan Radu nu are margini. În Italia, un jucător care își dedică întreaga carieră unui singur club, așa cum e românul, dacă scoatem din calcul scurta perioadă petrecută la Dinamo, este văzut ca un semizeu.

Au trecut câteva luni bune de când fundașul a decis să-și pună ghetele în cui, însă, în continuare, este un idol printre suporterii formației din capitala Italiei. Iar acest lucru se poate observa și dintr-un videoclip pe care FANATIK îl prezintă în exclusivitate.

Îmbrăcat lejer cu jeanși, șapcă pe cap și fularul lui Lazio la brâu, în aceleași culori pe care Messi le are la Argentina,Ștefan Radu a fost asaltat pur și simplu de fani la ieșirea dintr-un restaurant. Recunoscut imediat, fostul fotbalist a dat mâna nestingherit cu fanii și a stat zâmbitor să facă selfie-uri cu toți doritorii.

Deși a vorbit la telefon și părea că se află în căutarea unei persoane, Radu nu a refuzat niciun suporter, iar această atitudine i-a adus de-a lungul anilor dragostea tribunei. De remarcat este faptul că deși s-a lăsat de câteva luni, românul este într-o formă fizică de excepție și parcă este pregătit în orice moment să îmbrace tricoul lui Lazio și să intre pe Stadio Olimpico.

Radu, legenda lui Lazio

Ștefan Radu este o adevărată legendă pentru Lazio și își are locul la această secțiune pe site-ul oficial al clubului. El este jucătorul cu cele mai multe meciuri în tricoul lazialilor din istorie, 427, depășindu-l la acest capitol pe Giuseppe Favalli. În plus, la biancoceleşti are şi cele mai multe meciuri în Serie A (349) peste Aldo Puccinelli (319), care deţinea recordul din 1955.

Fostul fundaș, care a adunat 13 selecții la echipa națională a României înainte de a refuza să mai vină pentru a se dedica exclusiv formației de club, , antrenorul Ovidiu Burcă încercând să-l facă să mai joace măcar un sezon.

Însă, Radu a ales să rămână în Italia și se pregătește ca în viitorul apropiat să ocupe un post administrativ la Lazio. ”L-aș vedea într-un post de conducere în cadrul clubului ori cu rol de interfață între staff-ul administrativ și echipă pentru că are această capacitate de a avea relații bune cu echipa și cu conducerea”, spunea antrenorul Maurizio Sarri în vară.

Fundaşul român a fost transferat de Lazio Roma de la Dinamo, pentru 4,75 milioane de euro, în var anului 2008. În tricoul lui Lazio, Ştefan Radu a câştigat trei Cupe şi trei Supercupe ale Italiei.