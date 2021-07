Mihai Covaliu, prima reacţie după medalia de aur de la dublu vâsle feminin: “Aceste fete sunt incredibile”

România a câştigat prima medalie de aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020, după ce . La scurt timp după terminarea cursei, Mihai Covaliu a oferit o primă reacţie.

Mihai Covaliu, prima reacţie după medalia de aur de la dublu vâsle feminin: “Team România a demonstrat că are valoare”

Preşedintele Comitetului Olimpic Sportiv Român era fericit pentru succesul obţinut de Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş, care au adus prima medalie de aur a României la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. Mihai Covaliu a susţinut că succesul la această probă era unul aşteptat, mai ales pentru felul cum s-au pregătit cele două canotoare.

“‘E bine că a venit prima medalie de aur, am venit aici toţi îmbrăcaţi în galben. Ne bucurăm că am spart gheaţă pentru medaliile de aur. Team România a demonstrat astăzi că poate, că are valoare.

Aceste fete sunt incredibile, pentru maniera în care au câştigat această cursă merită toate felicitările noastre, tot respectul nostru. Felicitări Federaţiei Române de Canotaj, doamnei Elisabeta Lipă şi tuturor oamenilor care au contribuit la această victorie foarte clară.

Ştiind cum s-au pregătit fetele, această medalie era una foarte aşteptată, o medalie clară, a venit, suntem bucuroşi şi încrezători că vor veni şi altele”, a declarat Mihai Covaliu pentru .

Succes categoric pentru România la dublu vâsle feminin

După ce au obţinut cei mai buni timpi în calificări şi semifinale, Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş au repetat prestaţia şi în finala probei de dublu vâsle feminin. Echipajul României a pornit ca din puşcă în finala disputată miercuri dimineaţă, de la ora 3:18.

După primul checkpoint, Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş aveau un avans considerabil faţă de echipajul Olandei, care la final s-a clasat pe locul 3. La ultimul checkpoint, , astfel că Noua Zeelandă a trebuit să se mulţumească doar cu medalia de argint.

Pentru medalia de aur câştigată la Tokyo, din partea COSR, iar premiul poate fi suplimentat cu până la 50%, bani care ar urma să vină din partea cluburilor la care sunt legitimate cele două canotoare.

Dimineaţă de vis pentru canotajul românesc

Pe lângă medalia de aur câştigată la dublu vâsle feminin, România a mai obţinut argintul la proba de patru rame fără cârmaci. Echipajul format din Mihăiţă Vasile Țigănescu, Mugurel Vasile Semciuc, Ştefan Constantin Berariu şi Cosmin Pascari s-a clasat pe locul 2 în finală, după Australia, dar în faţa Italiei, Marii Britanii, SUA şi Olandei.

, în urma semifinalelor şi a recalificărilor de miercuri. Marius Vasile Cozmiuc şi Ciprian Tudosă (dublu vâsle masculin), Livia Cozmiuc şi Gianina Elena Beleagă (dublu vâsle categorie uşoară feminin) şi echipajul de opt rame cu cârmaci feminin au obţinut calificarea în finale.

Din păcate, Iuliana Buhuş şi Adriana Ailincăi (dublu rame feminin) şi echipajul României de opt rame masculin au ratat accederea în finale.

Joi, de la ora 4:10, este programată finala probei de dublu vâsle categorie uşoară feminin, în timp ce finala de la dublu vâsle masculin se va disputa în aceeaşi zi, de la ora 5:18. Finala de la 8+1 feminin va avea loc vineri, de la ora 4:50.