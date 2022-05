Mihai Roman II le-a pus gând rău foștilor săi colegi de la Universitatea: „Vom merge la Craiova să câștigăm”. Exclusiv

Partida , programată vineri, de la ora 20:30, va fi confruntarea care va decide a patra echipă din Casa Pariurilor Liga 1 calificată în preliminariile unei competiții europene. Mihai Roman II, atacantul trupei antrenate de Marius Croitoru, a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre barajul pentru Conference League.

Mihai Roman II traversează o formă de invidiat la FC Botoșani și așteaptă confruntarea cu fosta sa echipă, Universitatea Craiova: „Vrem să ne calificăm în Conference League”

Mihai Roman II, atacantul moldovenilor, se pregătește să își înfrunte fosta echipă, , în barajul pentru calificarea în preliminariile Conference League. Acesta a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că FC Botoșani are șanse să învingă pe „Ion Oblemenco”, chiar oltenii sunt favoriți.

„Ne pregătim pentru partida cu Universitatea Craiova, este ultimul meci din acest sezon și vrem să ne calificăm în Conference League. Universitatea Craiova are un lot mai valoros decât noi în momentul de față, dar avem șansa noastră și vom merge la Craiova să câștigăm”, a spus atacantul celor de la FC Botoșani

„Noi credem că o putem învinge pe Universitatea Craiova, astfel nu ar trebui să ne mai prezentăm la meci. Cu siguranță vom da tot ceea ce ține de noi să ne calificăm în preliminariile Conference League. Sper că putem să facem acest lucru”, a declarat Mihai Roman II în exclusivitate pentru FANATIK.

Jucătorul moldovenilor a declarat că triumful celor de la Sepsi din Cupa României a fost un motiv de bucurie la FC Botoșani. Acesta a spus că victoria covăsnenilor a simplificat traseul echipei în lupta pentru obținerea ultimului loc de cupe europene.

„Toată lumea de la Botoșani și-a dorit ca Sepsi să câștige Cupa României, pentru ca drumul nostru pentru calificarea în Conference League să fie mai ușor. Dacă nu câștiga Sepsi trebuia să mai jucăm un meci cu ei și apoi să jucăm barajul, pentru noi s-au simplificat lucrurile”, a spus Mihai Roman II.

„Am avut o perioadă de doi ani în care nu am jucat, iar pofta de fotbal pe care am avut-o în tot acest timp s-a strâns”

Fostul atacant al „alb-albaștrilor” are evoluții excelente sub comanda lui Marius Croitoru, antrenor care i-a oferit încrederea necesară după despărțirea de Universitatea Craiova. Mihai Roman II a marcat nouă goluri pentru FC Botoșani, în a doua parte a sezonului din Casa Pariurilor Liga 1. Singurul jucător din campionat care l-a depășit la acest capitol este Florin Tănase jucătorul celor de la FCSB, cu 11 reușite.

„Eu vreau să marchez la fiecare meci, nu vreau să demonstrez ceva cuiva. Cred că am demonstrat ceva în 2022, doar un singur jucător a marcat mai multe goluri în Liga 1. Vreau să marchez să îmi ajut echipa să câștige”, a spus atacantul celor de la FC Botoșani.

„Am avut o perioadă de doi ani în care nu am jucat, iar pofta de fotbal pe care am avut-o în tot acest timp s-a strâns. Marius Croitoru mi-a acordat foarte multă încredere, datorită acestor lucruri am reușit să ajung la această formă, să joc meci de meci și să înscriu”, a mai spus Mihai Roman II.

Mihai Roman II a revenit în Liga 1 la FC Botoșani, după doi ani de inactivitate: „Nu am avut nicio problemă cu inima, a fost doar o suspiciune”

Fostul jucător al , Mihai Roman II, a lipsit din lotul oltenilor în perioada 2019-2021, din cauza unor investigații la inimă. Acesta a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că testele necesare în cazul verdictului său au fost de lungă durată, iar într-un final s-a dovedit că este apt de joc.

„Nu am avut nicio problemă cu inima, a fost doar o suspiciune. Am stat departe de terenul de fotbal pentru că a trebuit să fac toate testele posibile la inimă și a durat acest lucru, rezultatul testului genetic a venit după cinci-șase luni. A fost un subiect sensibil și a trebuit să fac aceste demersuri, pentru că nu este de joacă”, a spus fostul atacant al oltenilor.

„Când a trebuit să fac aceste lucruri a început pandemia și m-a ținut pe loc, trei-patru luni le-am pierdut degeaba. Sunt pregătit 100% din toate punctele de vedere, dar cred că forma pe care pot să o ating eu este mult mai sus decât cea pe care o am acum”, a mai spus vârful de 29 de ani.

Atacantul celor de la FC Botoșani a declarat că în toată această perioadă nu s-a antrenat cu formația din Bănie și a încercat să își mențină forma fizică în parcuri și terenuri de minifotbal. Acesta a spus că singurul stagiu de pregătire pe care l-a făcut în ultimii doi ani a fost cel din această iarnă, cu trupa antrenată de Marius Croitoru.

„Timp de doi ani nu m-am antrenat într-un mod profesional, cu echipa. M-am antrenat singur prin săli de forță, parcuri, terenuri de minifotbal și la județ cu echipa de arbitrii. Singurul cantonament pe care l-am făcut după doi ani de zile a fost cu FC Botoșani”, a declarat Mihai Roman II în exclusivitate pentru FANATIK.

„Singurul meu regret este că nu am reușit să ies campion cu Universitatea Craiova”

Mihai Roman II a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că și-ar fi dorit să câștige titlul în Casa Pariurilor Liga 1, cu Universitatea Craiova. Fostul jucător al „Științei, consideră că putea să primească mai multe minute de joc din partea antrenorilor pe care i-a avut la formația din Bănie.

„Singurul meu regret este că nu am reușit să ies campion cu Universitatea Craiova. Eu consider că mi-am făcut treaba cât timp am fost la Craiova. Într-adevăr puteam să primesc mai multe șanse de la antrenorii care au fost în Bănie, dar așa este în fotbal, nimeni nu este de înlocuit”, a spus Mihai Roman II.

Atacantul celor de la FC Botoșani își amintește din perioada în care a evoluat în Bănie că oltenii beneficiază de un număr mare de spectatori pe „Ion Oblemenco”, însă nu crede că fanii „alb-albaștrilor” își vor face apariția într-un număr mare pe stadion la partida Universitatea Craiova – FC Botoșani.

„Nu cred că stadionul o să fie plin, dar Universitatea Craiova are un număr mare de suporteri care vin la fiecare meci. Cred că mulți dintrei ei nu o să vină, pentru că suporterii sunt supărați că Universitatea Craiova a ratat ambele obiective din acest sezon”, a declarat atacantul celor de la FC Botoșani în exclusivitate pentru FANATIK.