Mihai Rotaru a făcut topul echipelor din SuperLiga avantajate de arbitri: „Am încercat să fim obiectivi”. Ce loc ocupă Universitatea Craiova

Mihai , în etapa a 27-a din SuperLiga. Deși echipa sa a câștigat, patronul nu a putut trece peste maniera de arbitraj a lui Adrian Cojocaru. „Centralul” , însă a fost salvat de VAR.

Mihai Rotaru a făcut topul echipelor din SuperLiga avantajate de arbitri: „Am încercat să fim obiectivi”

Mihai Rotaru l-a criticat dur atât pe „centralul” Adrian Cojocaru, cât și pe Radu Petrescu. Patronul din Bănie a făcut publică analiza internă pe care a făcut-o la Universitatea Craiova. Oltenii au întocmit propria ierarhie privind cele mai avantajate echipe cu ajutorul arbitrajului.

Rapid ocupă primul loc pe lista oltenilor, urmată de FCSB și CFR Cluj. Universitatea Craiova ocupă locul 4. Totuși, Farul ar urma să fie pe primul loc dacă ar fi inclusă în topul oltenilor. Mihai Rotaru susține că a făcut o analiză a greșelilor pro și contra.

„Noi avem propria ierarhie, am făcut o analiză. Rapid este pe primul loc, ca cea mai avantajată. Pe locul 2 este FCSB, pe locul 3 CFR Cluj și pe locul 4 suntem noi. Asta este analiza pe care am făcut-o. Am încercat să fie o analiză obiectivă. Am luat meciurile fiecărei echipe și am văzut greșelile pro și contra.

„Vă spun clasamentul: Rapid, FCSB și CFR Cluj. Farul ocupă primul loc, dacă o băgăm”

Ne dăm la o parte și vă spun clasamentul: Rapid, FCSB și CFR Cluj. Bineînțeles, dacă o băgăm pe Farul, ea ocupă primul loc. FC Voluntari nu a existat, dar s-au dat două faulturi care nu au fost și i-au băgat în joc”, a declarat Mihai Rotaru la .

Mihai Rotaru susține că Adrian Cojocaru a ținut să o bage pe FC Voluntari în partidă. Ilfovenii au înscris din penalty în startul reprizei secunde după .

„Dacă Adrian Cojocaru nu îi dădea penalty lui FC Voluntari ce se întâmpla mai departe? Pentru că noi eram disperați, trebuia să atacăm, să lăsăm spații. Noi nu puteam să plecăm cu un egal de pe Ion Oblemenco.

Noi trebuia să câștigăm. Atunci am fi lăsat spații. De ce trebuie să dai penalty pentru Voluntari? De ce îi bagi în joc? Noi am fost echipa care trebuia să atace, care trebuia să câștige meciul”, a mai spus Mihai Rotaru.

Remarcații lui Mihai Rotaru după Universitatea Craiova – FC Voluntari 2-1: „A jucat fără de greșeală”

Baiaram a deschis scorul pentru Universitatea Craiova cu o lovitură de cap din pasa lui Lyes Houri. Prin aceeași metodă, Denil Maldonado a adus victoria „alb-albaștrilor” în finalul partidei din pasa lui Alexandru Mitriță.

„Nu a fost un joc strălucit. Remarc câțiva jucători pe Baiaram, pe Screciu, pe Juraj Badelj. Ultimul a făcut un joc foarte bun având în vedere că nu a jucat foarte mult timp, a jucat fără de greșeală”, a concluzionat Mihai Rotaru.