„Mihai Rotaru căuta antrenor în minutul 83! Înroşea telefonul. Am informaţii sigure”. Acuze dure după Universitatea Craiova – Voluntari 2-1

Bogdan Bălănescu s-a enervat după declarațiile făcute de Mihai Rotaru la finalul meciului Universitatea Craiova – FC Voluntari 2-1. Oficialul ilfovenilor a condamnat .

Război între Universitatea Craiova și FC Voluntari: „Domnul Rotaru cred că a văzut alt meci”

Mihai Rotaru a acuzat din nou arbitrajul, chiar dacă La doar câteva ore, patronul alb-albaștrilor a primit replica din partea președintelui ilfovenilor.

ADVERTISEMENT

„E un rezultat nedrept. Am primit al doilea gol în minutul 85, la o fază fixă. De fapt ambele goluri au fost din faze fixe. Am început meciul temători, cred că n-am trecut centrul terenului până la primul gol al Craiovei, după care echipa a căpătat încredere, am avut posesie, la 1-1 am avut o ocazie mare a lui Dumiter.

Mă deranjează un singur lucru, un singur aspect, că domnul Rotaru îl ironizează într-un fel pe Nicolae Dică și, peste toate greșelile de arbitraj, vorbesc stric de analiza jocului de fotbal, dânsul, și eu așa am informații, cred că în minutul 83 căuta antrenor”, a declarat Bogdan Bălănescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, emisiune care e live pe FANATIK.RO, luni, marți și vineri, de la 10:30.

ADVERTISEMENT

„A fost întrebat dacă la 1-1 înroșea telefonul cu Marius Șumudică sau cu Laurențiu Reghecampf”, a intervenit Cristi Coste. „Îl înroșea cu siguranță și cred că a văzut al meci. Să spui că Voluntari n-a existat pe teren și că ne-a băgat în joc arbitrul Cojocaru, asta e și o ironie și o lipsă de respect la adresa noastră și a echipei”, a adăugat Bălănescu.

Nervi din cauza faptului că Nicușor Bancu nu a fost eliminat

Nu doar patronul Universității Craiova a pus tunurile pe brigada lui Adrian Cojocaru. Bogdan Bălănescu are și el o nemulțumire și consideră că

ADVERTISEMENT

„Dică a avut altceva de comentat. Se referea la faza cu Bancu și cu jucătorul vostru, pe care o compara cu cea de la FCSB – FC Botoșani, când e eliminat Antwi”, a intervenit Alin Buzărin.

„Alin, noi nu comparăm cu nimic. Eu pun o singură întrebare. Dacă Adi Cojocaru îl elimină, eu cred sau am o întrebare, dacă VAR-ul intervine? Eu vorbesc de eliminarea lui Bancu la împingerea lui Carnat în poziție de ultim apărător.

ADVERTISEMENT

Eu nu fac nicio comparație cu FCSB – Botoșani. Eu întreb, dacă Nicolae Carnat nu era împins, prelua mingea pe piept și scăpa singur spre poartă. Dacă e împins, cum putea Carnat să mai intre în posesie?”, a mai spus conducătorul lui FC Voluntari.

„Mihai Rotaru căuta antrenor în minutul 83! Înroşea telefonul. Am informaţii sigure”. Acuze dure după Universitatea Craiova - Voluntari 2-1