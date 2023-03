Mihai Rotaru continuă disputa cu Mihai Stoica. ”De câte ori mergeam la Comedy Central, era acolo și mă saluta!” Ce cuvânt a inventat olteanul pentru MM. Video exclusiv

În cadrul unei emisiuni FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI de săptămâna trecută, omul cu banii din Bănie s-a arătat .

Mihai Rotaru, răspuns ironic pentru Mihai Stoica

Răspunsul lui Mihai Stoica la afirmațiile lui Mihai Rotaru și a fost unul extrem de agresiv. Oficialul vicecampioanei României l-a ironizat pe șeful de la Craiova și a considerat că acesta ar fost ideal pentru postul Comedy Central.

În cadrul cele mai noi ediții a , Rotaru a avut o nouă intervenție în care a vorbit în termeni ironici la adresa managerului general de la FCSB.

”Suntem prea încrâncenați, dar acum glumind puțin sau neglumind eu sunt deranjat pentru că de câte ori am fost la Comedy Central domnul Stoica era acolo și m-a salutat. Chiar am crezut că are contract cu ei, de aceea sunt dezamăgit că nu m-a văzut acolo sau pesemne că nu a reținut.

Eu cred că domnia sa, că am văzut că se consideră un interlocutor fin cu arta dialogului, confundă agresivitatea în limbaj cu ironia. Făcând o paralelă, dânsul confundă poetul cu, hai să inventăm un cuvânt, ‘rimeurul’. Este un cuvânt inventat, dar mi se pare interesant. Cu cel care face rime, dar nu există cuvântul acesta.

Mi se pare interesant pentru că în funcție dacă folosim sau nu diacritice chiar putem să găsim o pereche interesantă de paronime și chiar cred că au aplicabilitate în cazul nostru”, a declarat Rotaru.

Cum a scăpat Mihai Rotaru de stagiul militar

Patronul de la Universitatea Craiova nu s-a oprit aici cu atacurile la adresa lui Mihai Stoica și a povestit cum a ajuns să meargă un an la o facultate care nu îl interesa doar pentru a scăpa de stagiul militar obligatoriu la acea vreme.

”Văd mai departe că domnia sa tot tapează cu să ne vedem fiecare de școlile lui. Bănuiesc că în ceea ce îl privește se referă la Facultatea de Metalurgie din Galați. Dacă este așa, este puțin pretențios spus, cu toate că eu nu am nimic împotriva Facultății de la Metalurgie, din contră.

La un moment dat, în ’95 sau ’96, ca să scap de armată, am făcut un an de metalurgie la Universitatea Politehnică București. Chiar dacă am făcut în joacă doar un an de zile, pentru că ulterior m-am transferat în cibernetică în ASE, pot să pun pariu că nu a avut în primul an o medie mai mare decât a mea.

Eu făcând-o, repet, doar într-o glumă pentru a scăpa de armată. Până prin 2000, ca să scapi de armată trebuia să fi student, altfel nu aveai șanse”, a mai spus Mihai Rotaru, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

