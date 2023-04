Mihai Rotaru, declarațiile care-i vor enerva și mai mult pe rapidiști. „Ne era mult mai ușor așa!” Ce spune despre Câmpanu și Baiaram. Video exclusiv

”Juveții” a spart gheața și au câștigat prima partidă în play-off-ul SuperLigii. s-a impus categoric, scor 3-1, cu Rapid și s-a apropiat la două puncte de FCSB.

Cum crede Mihai Rotaru că Universitatea Craiova ar fi avut un meci mai ușor cu rapidiștii

Într-o intervenție telefonică la , patronul Mihai Rotaru a precizat faptul că dacă rapidiștii nu ar fi avut un jucător eliminat, victoria Universității Craiova s-ar fi conturat mult mai rapid.

”Înainte de meci l-am avut invitat pe domnul Șucu, împreună cu părinții domniei sale și Daniel Niculae, și am ciocnit un ou și am câștigat. I-am spart oul și i-a spus ‘dacă ai pierdut la ouă, o să pierzi și la fotbal’. Era clar, nici nu am vrut să mă mai duc la meci. A fost cu ouăle noastre, alb-albastre. Nu am avut ou de lemn, s-a ales la întâmplare. Sunt frumoase întâlnirile acestea înainte de meci, cu stat la un pahar de vorbă. Așa trebuie trăit fotbalul.

A fost o atmosferă frumoasă pe Oblemenco, chiar nu mă așteptam să vină atât de mulți spectatori. A fost o atmosferă de familie. Ne-am bucurat de rezultat și acum la treabă. Când câștigi cu 3-1 nu ai ce să nu-ți placă. A fost un meci bun, am câștigat, ne-am bucurat. Băieții au rămas în cantonament, îmi pare rău pentru ei că nu au avut un Paște așa cum și-ar fi dorit, alături de familie, dar fotbaliștii știu că trebuie să facă sacrificii. Au încercat-o ei după meci, dar nu le-a dat voie Mister. Mai bine stau în cantonament și fac refacere.

Cred că ar fi fost mai ușor dacă jucam 11 contra 11, pentru că am început bine meciul, am dominat. În momentul în care sunt în inferioritate ei se închid foarte bine și e foarte greu să desfaci o apărare supraaglomerată, mai ales în campionatul nostru. Nu a fost scopul nostru să fie scandal la Rapid, scopul nostru a fost să luăm cele 3 puncte și să ne menținem în această bătălie pentru podium, să fim cât mai aproape de locurile 2 și 3. Pentru primul loc este o utopie. Teoretic mai avem șanse, dar statistic este greu”, a declarat Rotaru.

Unde trebuie să mai lucreze Câmpanu

Patronul oltenilor a făcut și o analiză a jucătorilor care i-au plăcut în victoria în fața Rapidului, l-a lăudat pe George Câmpanu pentru golul superb marcat și a vorbit despre momentul mai greu prin care trece Ștefan Baiaram.

”Golul lui Câmpanu a fost foarte frumos, el are astfel de execuții și la antrenamente. A arătat calitate. Un gol de care trebuie să ne bucurăm cu toții, că suntem rapidiști, că suntem dinamoviști, că suntem cu Știința sau cu FCSB, e un gol frumos, un gol pentru suporteri.

Câmpanu are deja câțiva ani cu noi, cred că este al treilea sezon, și trebuie să înceapă să arate de ce a ajuns la Universitatea Craiova, pentru că el are niște calități foarte bune care îl recomandă pentru fotbalul de performanță.

Cred că dacă și-ar face-o și pe dreptul ar fi letal. Problema lui e că și-o face tot timpul pe stângul, lumea l-a învățat și atunci el trebuie să lucreze foarte mult, și staff-ul să lucreze cu el, ca să și-o facă și pe dreptul, pentru că altfel devine previzibil.

Nu știu de ce a fost scos Baiaram la pauză, pesemne că a fost o decizie tehnico-tactică a antrenorului. Revine mai greu după operație, a avut o pauză de aproape trei luni de zile, dar este un jucător foarte valoros care ușor-ușor își va reveni la forma de dinainte”, a spus Rotaru, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Rotarul neagă că ar exista un conflict cu Roguljic

În final, Mihai Rotaru a apreciat forma excelentă prin care trece atacantul Jovan Markovic și a negat orice fel de conflict cu mijlocașul croat Ante Roguljic, menționând faptul că nu se pune problema despărții de acesta.

”Markovic este într-o formă foarte bună, cred că în ultimele patru meciuri a marcat trei goluri. Asta e misiunea lui, să marcheze, să paseze. E un număr 9 veritabil. Nu e haotic, la el nu e nimic întâmplător. Cred că este un fotbalist foarte rar. Driblează în careu și sunt puțini jucători în Europa care fac asta și să aibă execuțiile pe care le are el.

Exclus să existe un conflict între club și Roguljic. Nu s-a pus niciodată problema să plece. Orice jucător își dorește să joace cât mai mult, pentru că asta e meseria lor. Nu există niciun conflict, este un jucător pe care îl apreciem. E un jucător care de fiecare dată când a intrat și-a făcut treaba, e un profesionist 100%.

Nu am luat nicio secundă în calcul să ne despărțim de el sau el să aibă conflict cu conducerea. Nu știu pe dinafară cât mai are contract, dar sigur nu termină în vara asta pentru că ar fi intrat pe radarul nostru pentru prelungirea înțelegerii”, a afirmat Rotaru, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

