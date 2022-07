Mihai Rotaru îi răspunde lui Adrian Mititelu: „Am verificat și eu”. La ce acord au ajuns cele două rivale din Craiova

Concret, la meciurile directe dintre U Craiova și FC U Craiova, galeriile vor avea câte o peluză destinată special pentru ele, în timp ce pentru tribune și VIP, fanii vor putea cumpăra în mod normal biletele.

Mihai Rotaru îi răspunde lui Adrian Mititelu

lui Adrian Mititelu după acuzațiile patronului lui FC U Craiova cu privire la sponsorii echipei: „Nu comentez de obicei declarațiile altor investitori în fotbal, dar am verificat.

Anul trecut, am avut 20 de parteneri, anul ăsta avem 24 de parteneri. Din toți acești parteneri doar unul a venit de la domnul Mititelu, care a venit lângă noi în 2018, când domnul Mititelu deja își făcuse echipa”.

„Mai e vorba și despre o multinațională, dar nu o luăm în calcul pentru că e o multinațională”, a mai spus Mihai Rotaru, la TV .

„Noi am propus un protocol clar pentru meciurile directe!”

și a vorbit despre acordul la care au ajuns cele două rivale din Craiova, în privința împărțirii stadionului la meciurile directe:

„Noi am propus un protocol clar, în care la meciurile directe unii să-și ia peluza nord, adică noi, ceilalți peluza sud, iar la liber să fie biletele de la tribune și la business, ca să nu se mai repete scenele de anul trecut”.

„Pesemne că pe 17 septembrie, meciul cu FCSB se va juca la Craiova, pe noul gazon. Doar două meciuri nu vom juca pe teren propriu”, a mai spus Mihai Rotaru.

„Am pierdut foarte mulţi ani. Am pierdut 10 ani de când am fost decapitați. A trebuit să refacem totul de la zero. Eu în detenție, n-a fost ușor pentru noi

Cei de la CSU, în lipsa noastră, ştiţi că atunci când nu-i pisica acasă, şoarecii joacă pe masă. Ne-au furat suporterii, ne-au furat sponsorii, mai mult de jumătate din sponsorii pe care îi avem sunt la ei”, .