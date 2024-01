Mihai Stoica a cerut informații despre Adrian Mutu, noul antrenor al lui CFR Cluj: “Asta am auzit de la Neftci”

și va avea ca obiectiv să prindă unul dintre primele două locuri. Finanțatorul Neluțu Varga i-a trasat misiunea de a califica echipa sezonul viitor în grupele Europa League.

Adrian Mutu, aprecieri din tabăra rivală

Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, consideră că Adrian Mutu este un antrenor potrivit pentru formația ardeleană și crede că rezultatele nu vor întârzia să apară la formația ardeleană. Acesta a dat detalii și despre .

ADVERTISEMENT

”Mereu când se schimbă antrenorul, de regulă, șocurile sunt pozitive. Pe de-o parte, are clar un handicap, deoarece nu a ales jucătorii și nu a făcut pregătirea cu echipa. Pe de altă parte, cunoaște foarte bine fotbalul românesc și are o relație foarte bună cu Neluțu Varga, un lucru foarte important.

Și este Adrian Mutu. Chiar în fața unor jucători cum e Tachtsidis, cum e El Kaddouri, el se poate impune, deoarece a jucat la un nivel mult mai mare decât ei”, a declarat Mihai Stoica la .

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica, detalii despre despărțirea dintre Adrian Mutu și Neftci Baku

Mangerul general al FCSB a vorbit și despre , oferind detalii despre relația antrenorului cu fotbaliștii din Azerbaidjan.

”Noi am stat în hotel o perioadă destul de lungă de timp cu cei de la Neftci Baku și chiar am fost curios să întreb de ce a plecat de acolo. Am auzit că nimeni nu i-a reproșat ceva din punct de vedere fotbalistic. Ei au fost surpinși de faptul că este un tehnician foarte strict, foarte sever, iar jucătorii de acolo sunt obișnuiți să fie cocoloșiți. Mutu nu a fost dispus să facă vreun compromis și de asta a plecat. Dacă jucătorii nu te acceptă, e greu să ai rezultate. E foarte importantă chimia dintre antrenor și jucători. Eu cred că e o achiziție foarte bună pentru CFR Cluj”, a mai adăugat Mihai Stoica.

ADVERTISEMENT

Mutu a ajuns la Cluj și a făcut programul echipei

“Briliantul” și-a intrat imediat în rol. Din informațiile FANATIK, deja a ajuns la Cluj și a făcut programul echipei pentru meciul cu FC Voluntari, din etapa a 23-a a SuperLigii.

În vârstă de 45 de ani, Mutu s-a despărțit recent de Neftchi Baku, echipă pe care o preluase în iulie 2023. În Azerbaijan, Mutu avea un salariu de aproximativ 55.000 de euro pe lună. FANATIK a aflat că Adrian Mutu și staff-ul său vor încasa lunar la Cluj 35.000 de euro în total. În comparație, la Rapid fostul atacant al naționalei câștiga 12.000 de euro pe lună.

ADVERTISEMENT

CFR Cluj este pe locul 2 în SuperLiga, la egalitate de puncte cu Rapid. Dacă va câștiga cu UTA, FCSB se va distanța la 11 puncte de ardeleni. În primul meci din 2024, .