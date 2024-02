Mihai Stoica a răbufnit după cele mai controversate faze ale etapei: „Nu-mi vine să cred cât de idioți ne cred unii”

Mihai Stoica a răbufnit după cele două faze care s-au petrecut în oglindă la meciurile FCSB – FC Botoșani (3-2) și Universitatea Craiova – FC Voluntari (2-1). Deși fazele au fost relativ similare, , în timp ce . Mihai Stoica nu s-a abținut și a avut o postare dură pe rețelele de socializare.

Mihai Stoica a răbufnit după cele mai controversate faze ale etapei

Nana Antwi a fost eliminat în startul partidei cu FC Botoșani. Fundașul ghanez a încercat să respingă mingea spectaculos, însă l-a faultat pe Enzo Lopez într-o situație care anunța pericol la poarta lui Ștefan Târnovanu. Astfel, arbitrul Cătălin Buși i-a acordat cartonașul roșu lui Antwi după ce a revăzut intrarea la monitorul VAR.

O situație similară a avut loc luni seară în minutul 24 al meciului Universitatea Craiova – FC Voluntari. Nicușor Bancu l-a bruscat dur pe Nicolae Carnat la marginea careului și a primit doar cartonașul galben din partea lui Adrian Cojocaru. Totuși, atacantul ilfovenilor ar fi scăpat singur cu portarul dacă nu ar fi fost oprit neregulamentar de căpitanul oltenilor.

Lumea fotbalului din România a fost împărțită în două. Unii au explicat . În schimb, alții au contestat decizia arbitrului și au invocat faptul că Nicușor Bancu ar fi trebuit să fie eliminat.

„Nu-mi vine să cred cât de idioți ne cred unii”

Mihai Stoica a urmărit atent situația și a venit cu un mesaj dur pe contul personal de Facebook. „Nu-mi vine să cred cât de idioți sau de inculți dpdv al fotbalului în general (al arbitrajului în special) ne cred unii.

Așadar, la Bancu e galben pentru că Dumiter nu controlează balonul. Subscriu, chiar e evident. Dar la Nana e roșu pentru că Enzo Lopez îl controlează perfect, creându-și o ocazie iminentă?

Poate ni se explică și cum face Enzo asta. Preluare cu dreptul perpendicular pe poartă, control impecabil cu stângul? Cum sunteți siguri de iminența golului? Cum? Cum? Cum? Că noi, oamenii de rând fără masterate în arbitraj, nu realizăm.

Simplificați-o, oameni buni! Spuneți așa: ‘E roșu pentru că așa vreau eu!’ Măcar așa nu ne mai insultați. Doar ne ignorați”, a scris Mihai Stoica pe pagina personală de Facebook.

Diferența dintre faultul lui Nicușor Bancu și Nana Antwi. Explicația lui Marius Avram

Marius Avram a explicat chiar la pauza meciului Universitatea Craiova – FC Voluntari diferența dintre faulturile lui Nicușor Bancu și Nana Antwi. Fostul arbitru FIFA susține că arbitrul Adrian Cojocaru a luat decizia corectă de a-i acorda doar „galben” lui Bancu.

”Mă bucur că a apărut faza asta. Astfel putem arăta diferențele dintre cele două faze și de ce eu consider că la această fază arbitrul a luat decizia corectă arătând cartonașul galben.

Dacă la această fază (n.r. la meciul FCSB – FC Botoșani), mingea era în fața jucătorului, înainte să se arunce din spate și să îl faulteze, mergea un pic în fața lui, la un metru în fața lui, având-o clar sub control sau cu posibilitatea evidentă de a avea control asupra ei, în cea de-a doua fază, mingea e undeva în aer, în spatele jucătorului, venind sus, undeva în zona capului, în momentul în care este împins de către Bancu.

Unii pot zice că putea să o ajungă, să o aibă sub control, alții pot zice că nu putea să o aibă sub control, dar în instrucțiunile arbitrilor, în care se explică clar ce înseamnă ca un jucător să aibă mingea sub control, acest gen de fază în care mingea e undeva în spate, sus, deasupra capului este prezentată ca o fază la care nu se dă cartonaș roșu.

Care sunt elementele de care țin cont arbitrii atunci când iau o decizie de genul acesta, distanța dintre locul unde este comisă abaterea și poartă, direcția generală a jocului, posibilitatea de a păstra sau a recupera mingea și poziția și numărul apărătorilor.

Posibilitatea de a avea controlul mingii, aici (n.r. la meciul Universitatea Craiova – FC Voluntari) este mult mai scăzută decât la această fază. Nu este complet inexistentă, dar fiind mult mai scăzută ne duce clar către cartonașul galben”, a explicat Marius Avram, la .