Mihai Stoica anunță prima mutare pe care FCSB o va face după finalul sezonului: ”Din sezonul viitor va face parte din lotul nostru”

”Roș-albaștrii” s-au încurcat cu FC Voluntari spre și CFR Cluj poate deveni campioană în această seară dacă învinge Universitatea Craiova.

Prima mutare a FCSB-ului pe piața transferurilor, anunțată de Mihai Stoica

Lăsând parcă de înțeles că au depus armele în acest sezon, Mihai Stoica a anunțat deja prima mutare pe piața transferurilor pentru sezonul viitor. Este vorba de fundașul stânga Alexandru Pantea, care va reveni la FCSB după împrumutul la Hermannstadt.

Puștiul de 18 ani a impresionat la formația sibiană, reușind două pase de gol în 30 de meciuri și fiind unul dintre jucătorii importanți care au pus umărul la .

”Ce știu acum este că Hermannstadt a pierdut un jucător foarte bun, unul dintre titularii care s-au remarcat anul ăsta. Cred că a fost în Top 3 în privința constanței evoluțiilor, chiar dacă e născut în 2003. E vorba de Pantea, jucătorul nostru, care va face parte din lotul nostru la anul.

Cred că au nevoie de jucători, deși, dacă ne gândim la Mioveni, vedem că au scăpat și de baraj cu jucători care au jucat în Liga 2 în marea parte a carierelor. Important este să ai un antrenor foarte bun, cum l-a avut Mioveniul pe Pelici”, a declarat managerul general al vicecampioanei României, la Orange Sport.

Pantea are deja 11 meciuri jucate pentru FCSB

În urmă cu mai bine de două săptămâni, Mihai Stoica spunea că Alexandru Pantea va ajunge un t, care poate prinde meciuri ca titular la prima echipă a FCSB-ului în următorul sezon.

”Eu îl văd luptându-se pentru un loc de titular la noi. A jucat foarte bine copilul, are reușite și pe plan defensiv și pe plan ofensiv. E genul lui Roberto Carlos, pe picior drept, nu are emoții în fața cui joacă, nu are emoții… se certa și la antrenamente cu ceilalți, el este… e buzat.

E puțin cam euforic, are impresia că ajunge primul la minge mereu, dar ajunge fotbalist, clar. Încă are probleme la poziționare, dar e timp. Eu așa îl văd, fundașul nostru dreapta”, spunea oficialul ”roș-albaștrilor”.

Produs al Academiei FCSB, Alexandru Pantea se poate lăuda cu 11 prezențe în tricoul primei echipe și 21 de minute bifate într-un meci din preliminariile Europa League. În plus, este cotat, conform site-urilor de specialitate, la 250.000 de euro.