Mihai Stoica, mesaj clar înaintea meciului FCSB – Farul: ”Dacă nu batem, să nu mai vorbim de titlu”

Finanțatorul vicecampioanei României a mărturisit că pentru rămânerea în lupta la titlu și le-a cerut jucătorilor să arate că formează o echipă mare.

Mihai Stoica, atenționare pentru jucători înainte de FCSB – Farul

Managerul general Mihai Stoica a marjat pe aceeași idee înaintea meciului FCSB – Farul și a mărturisit că dacă formația lui Elias Charalambous nu va obține trei puncte îi va mai rămâne să se bată doar pentru locurile de cupe europene.

ADVERTISEMENT

”Dacă nu batem Farul, noi nu avem cum să emitem pretenţii la câştigarea campionatului. Atunci trebuie să ne luptăm pentru un loc de cupe europene şi gata, dar trebuie să batem. Sunt convins că vor fi cel puţin 30.000 de spectatori, care sunt foarte importanţi pentru noi.

Acum au simţit-o şi jucătorii în teren, am văzut-o şi noi de unde stăteam foarte sus, comentatorii au sesizat şi ei asta, în momentul în care Coman a marcat, jumătate din spectatorii Gruia s-au ridicat şi au aplaudat echipa asta iubită peste tot şi însoţită peste tot.

ADVERTISEMENT

Farul a jucat foarte bine cu Craiova. Ne-a bătut pe noi în meciul ăla de pomină, dar, repet, dacă nu batem, ar trebui să nu mai vorbim de titlu că ne facem de râs”, a declarat Stoica, la .

FCSB e la 5 puncte în spatele Farului

Pentru FCSB urmează marele derby cu Farul Constanța, din etapa a 4-a a play-off-ului din SuperLiga, programat luni, 17 aprilie, de la ora 20:30, iar Gigi înainte de jocul pe care îl consideră decisiv în lupta la titlu.

ADVERTISEMENT

Fundașul stânga Risto Radunovic a precizat că . ”Și noi am discutat că prima repriză nu a fost bună. În partea a doua am jucat ceva mai bine și am reușit să marcăm. Orice încurajare care va veni din partea patronului ne va prinde bine”, a declarat muntenegreanul.

Cu șapte etape înainte de finalul sezonului, FCSB se află pe locul 3 în clasamentul din SuperLiga, la cinci puncte de liderul Farul Constanța și la unul singur de CFR Cluj, campioana en-titre.

ADVERTISEMENT

În ciuda acestui handicap, fostul președinte al LPF, Dumitru Dragomir, a dezvăluit la ”Profețiile lui Mitică” că și a explicat și cum se poate întâmpla acest lucru.

ADVERTISEMENT