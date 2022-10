Mihai Stoica, mesaj în miez de noapte după ce FCSB a legat patru victorii în SuperLiga. Ce a transmis managerul roș-albaștrilor

FCSB a câștigat pentru prima oară în ultimele 7 meciuri cu formația covăsneană. Meciul a fost decis, la fel ca cel dintre ”U” Cluj și CFR, de la punctul cu var. Tudorie a ratat penalty-ul obținut tot de el în prima repriză, în timp ce Compagno nu l-a menajat pe Niczuly în startul reprizei secunde și a înscris după ce a scos penalty în urma duelului cu Ciobotariu.

MM Stoica, mesaj în miez de noapte după victoria cu Sepsi

FCSB a ajuns pe locul 6 grație ultimelor victorii din campionat, cu 20 de puncte, dar și cu 2 meciuri restante. În pauza din septembrie, în care naționala României a disputat ultimele meciuri din Liga Națiunilor, MM Stoica lansa un pariu.

Managerul general al celor de la FCSB susținea că „roș-albaștrii” vor strânge cele mai multe puncte în etapele rămase din SuperLiga. și după a doua victorie a sezonului în SuperLiga, 3-2 cu FC Argeș.

„My bet stands (n.r. pariul meu rămâne în picioare)”, a scris Mihai Stoica, pe pagină personală de Facebook, imediat după finalul partidei de la Sfântu Gheorghe.

Pariul lui Mihai Stoica stă în picioare. FCSB, cea mai în formă echipă în ultimele 4 etape

FCSB a ajuns la 4 victorii consecutive în SuperLiga, după ce le-a învins pe rând pe FC Argeș (3-2), Petrolul Ploiești (2-0), UTA Arad (2-1) și Sepsi Sf. Gheorghe (1-0). Astfel, pariul lui MM Stoica începe să prindă contur.

Formația pregătită de Nicolae Dică este cea mai în formă echipă în ultimele 4 etape, la egalitate cu formația lui Toni Petrea, Chindia Târgoviște. Cu el pe bancă, dâmbovițenii au 4 victorii consecutive în SuperLiga.

acordat la duelul dintre Compagno și Ciobotariu, Nicolae Dică s-a declarat mulțumit la finalul partidei de la Sfântu Gheorghe.

Nicolae Dică, mulțumit după victoria la limită cu Sepsi

, Nicolae Dică a strâns rândurile în SuperLiga, iar „roș-albaștrii” au urcat în premieră în acest sezon pe loc de play-off. La finalul partidei împotriva formației patronate de Laszlo Dioszegi, Dică s-a declarat mulțumit.

„Îi felicit pe băieți pentru că au arătat atitudine. Am întâlnit o echipă bună de campionat, ne-au pus probleme. Dar cam tot jocul s-a jucat pe contre, pentru cei de afară a fost un meci spectaculos, pentru mine nu.

Târnovanu a făcut o partidă foarte bună în seara asta și îmi cred că acel penalty apărat a decis meciul. Vorbeam cu el că tot la Sepsi, anul trecut, făcea o partidă bună. Am vorbit cu Omrani că o să fie rezervă, am decis să intre el ca să țină de minge. A intrat bine, a făcut acest lucru, am schimbat că am vrut să mai tragem de timp, sincer și în plus avea și acele probleme cu genunchiul.

Am primit pe merit cartonașul galben, am ieșit mult din zona mea, mi-am asumat acest cartonaș galben. Presiunea nu scade, e un lucru pozitiv că am ajuns pe loc de play-off, cu două meciuri mai puțin.

Important e ca aceste victorii să ne aducă alte victorii, primul obiectiv al nostru e să intrăm în play-off și apoi să câștigăm campionatul. Eu nu mă gândesc la cei care mă critică, normal că n-au fost momente bune, dar încerc să iau lucrurile care mă ajută”, au fost o parte dintre cuvintele lui Dică la finalul partidei cu Sepsi.